EL REY. El muchachito de la Humuya manda a decir que sigue siendo el rey, y jura que tiene más de 20 diputados firmes, y que algunos que se le dieron vuelta en lo parejo fue por el “chantaje” de LZ. Elvin jura que su “alero” LZ le prometió a los y las “traidoras” hablar con Torquemada para que ya no los mande a la hoguera... Será...



VIVOS. Pero LZ jura que ni olvido ni perdón para los condenados a la hoguera, incluida SA. ¡Vivos se los llevaron, quemados los queremos!... Será posible que el recién llegado le termine comiendo el mandado al muchachito de la Humuya y a su padrino... Ummmm...



MAVIBER. En el búnker de LZ juran que el muchachito de la Humuya ya está listo y servido y que ya pasó a “mejor vida” como jefe de bancada. Lo único es que Maviber se quedó con las ganas de presentar en el hemiciclo a los nuevos jefes supremos de bancada, porque no le dieron la palabra.



TRAICIÓN. Las bases elvincistas le echan el clavo de la traición a la hija del diputado del pueblo y le mandan a decir que no la quieren volver a ver en esos barrios y colonias. SA también se le dio vuelta en lo parejo a su padrino. Mejor no le hubieran hecho la ponga al hombre de La Norteña, se arrepienten ahora los

elvincistas... Será...



MONOS. Pero los mismos elvincistas dicen que “está bueno que le pase” a su líder, porque es muy soberbio y arrogante, y no le contesta el teléfono ni a Donald Trump. “Nos hacemos monos buscándolo o llamándolo y no aparece por ningún lado”, se queja una doñita, dirigente de base.



ATILA. Duro de matar el PL. No lo pudo aniquilar ni el Brujo de La Paz con las crisis política del 85, ni la crisis entre Pajarito y el papá de la Rodas en el 63, ni el olanchano en 2009, pero parece que un neófito político le podría poner la lápida. Lo que no hicieron los Bárbaros y los Hunos de Atila, lo podrían hacer unos nómadas.



MIEL. El Barquero y su jefe, el turquito de la CCIC, andan con el machete desenvainado. Sepa Judas qué les hicieron los azulejos de Palacio, pero están tirando a matar. ¿Se acabó la nueva de miel? La gota que ha rebalsado el vaso es el aumento a las cotizaciones en el IHSS y la junta

interventora.



OEA. La OEA ha declarado ilegítimo al busero superado y su gobierno. 19 votos a favor de la censura, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia. Ni sumadas los que votaron a favor de Maduro, las abstenciones y las ausencias, le ganan a los que votaron en contra de la dictadura chavista. Pobres venezolanos.



IHSS. Sepa Judas porqué, pero en varios medios electrónicos han levantado encuestas sobre eso de que los ilustres de la interventora del IHSS es “pa... fuera que van”, y el cien por ciento de la “people” ha votado a favor de que se vayan... Será...