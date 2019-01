PECHO. El olanchano anda sacando pecho porque el Maduro venezolano lo invitó a su toma de posesión de hoy, para seguir, manda a decir desde allá en un tuit, construyendo el “Socialismo del Siglo XXI”. Entre tanto, su pupilo Jari Dixon ha confirmado aquí, que lo que le interesa a Libre es tener un vigilante en el TSE y no la segunda vuelta... ¿Estáis oyendo, SN?...



POPA. Los consensos entre azulejos, refundidores y liberales –los del ala elvincista-florista- sobre las reformas electorales, marchan viento en popa, y a todo vapor. Mauricio Oliva está metido de cabeza y a tiempo completo hablando con los dueños del circo de uno y otro bando y todos los caminos indican que serán aprobadas en la semana del 21 de enero.



TSE. Ya es un hecho, como que hoy es jueves, que el actual TSE será partido en dos, tal y como lo propusieron los enviados especiales del uruguayo de la OEA, complaciendo peticiones de “Netanyahu”. Uno administrará el proceso electoral y el otro será el de “justicia electoral”.



ASJ. Lo divertido es que ayer aparecieron los ilustres de la ASJ en conferencia de prensa, exigiéndole a los diputados –y que se atengan a las consecuencias si no les paran bola- que dividan el TSE, lo administrativo por un lado y lo de justicia electoral por otro, exactamente lo que ya está consensuado... Ja... je... ji... jo... ju...



PLAN. Pues, hombre, Hilario, la plataforma aquella ya tiene hasta plan de gobierno y anuncia que el 21 de este mes vuelve a la carga para sacar a JOH. LZ hasta adelantó parte del programa del “gobierno provisional”. Ajá, ¿y esa reunión con Pompeo allá en Brasil? ¿Y el reconocimiento de toda la comunidad internacional, incluida la UE y el mismo USA?



IHSS. Vilma Cecilia le sacó el machete ayer a los criticones del nuevo trancacito a las cotizaciones del IHSS. Así, como Carlos Gardel canta que 20 años no es nada, Vilma Cecilia manda a decir que diez yuquitas es nada y que más gasta la “people” en frescos de cola y otras hierbas.



MILES. Pero el Barquero y el Urtecho le salieron respondones y le mandan a preguntar que qué puercas han hecho con los miles de millones que han recibido todo este tiempo de la mentada intervención en el IHSS.



LISTOS. Vale que JOH estaba en misa y saltó al cuadrilátero y anuncia que ya está listo para nombrar a los directivos en propiedad del IHSS, lo que significa que a Vilma Cecilia y compañía no tardan en mandarlos a echar pulgas a otro lado... Calabaza, calabaza...



FRACASAR. La Fulton se fue a meter hasta Agua Caliente, en la frontera con Guatemala, y desde allá le manda a decir a los migrantes que no sean papos y que no pierdan ni su tiempo ni su dinero en un viaje que está destinado a fracasar. A ver si se oye.