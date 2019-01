CALMA. La bulla en el hemiciclo es que las mentadas reformas electorales serán aprobadas hasta la semana del 21 de enero y que la elección de los nuevos ilustres del elefante rosado llamado IAIP será hasta finales de este mes. “Netanyahu” pide calma, calma, y que no cunda el pánico, porque todo será consensuado.

POBRE. A propósito de ese elefante rosado, ¿ya se habrán puesto de acuerdo en el PL sobre quién será su comisionado (a)? En lo que vino a quedar el pobre gonfalón rojo-blanco-rojo después de ser el partido más grande y pujante de toda Centroamérica. ¿Y adivinen por culpa de quién?

COLCHÓN. ¡Qué bonito! El diputado Enrique Illescas abandona el barco de Romeo, dónde estás que no te veo, pero no suelta la guayabita de la vicepresidencia del Congreso... Cómo no, chon... querés petate y querés colchón.

PLÁCIDO. Emocionado “papi a la orden” con el arribo de Plácido Domingo, que mañana se presenta en el Polideportivo de la UNAH. Por lo menos para conciertos está sirviendo el complejo, porque pareciera que el deporte les pela el eje a las autoridades del alma nutricia, como le encanta decir a Oswaldo.

CANTA. En esos chambres aseguran que se avecina una operación por tierra, mar y aire para incautar más de cien propiedades, incluidas las de un exministro intocable, y la ejecución de cerca de cien órdenes de captura... ¡Ahhh! Y varias extradiciones de los que han salido a bailar en el “Honduras canta” allá en NY... Será...

NUDO. La izquierda chapina y sus ONG satélites están hechas un nudo haciéndole la guerra al cómico ahora que mandó al carajo a la Cicig y a “Iván El Terrible”. Como los ilustres, cuando están en la llanura, son los que más “luchan” contra la corrupción y el “respeto” a los derechos humanos, pero, cuando están en el poder, son los más uñudos y violadores.

NADA. En el transporte urbano el desmadre continúa a la orden del día. Ni las tales cámaras ni el mentado botón de pánico ni las tarjetas prepago para sacar el efectivo ni nada. El tal IHTT no ha podido poner orden ni siquiera con las rockolas que los ilustres buseros y cobradores andan a todo volumen... Pobre, pueblo, pobre...

ENEE. “Cuqui” no se ha andado por las ramas para decir que EEH ni por cerca cumplió con sus obligaciones de reducir las pérdidas de lo que queda de la pobre ENEE y asegura que así lo ha dictaminado Manitoba, la empresa supervisora canadiense. Ajá, ¿y no era que iban a cancelar ese contrato?

VIDEOS. Ajá, ¿y los empleados de Hondutel que le zamparon fuego a los documentos confidenciales sobre deudas? Desde la semana pasada se hizo la denuncia, allí están los videos, y ni el gerente ni nadie ha dicho ni pío. Pobre empresa. ¿Y así cómo no va a estar quebrada?