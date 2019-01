TSE. Los nasrallistas y otras hierbas andan con la onda de que los trillizos del TSE se quedan y que entran Libre y Romeo, dónde estás que no te veo. Pero, la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que neles pasteles, que se van los tres que están y llegan otros tres: Uno del PN, uno del PL (pero no de LZ) y uno de Libre. Punto... ¡Ahhh! Y Romeo tendrá un suplente.



LEJOS. Los que sí están más firmes que el Congolón son los trillizos del RNP. Los tres se quedan y solo serán elevados a la categoría de directores.... Fueeeeeeeee... Los de la sociedad civil andan con la onda de que en el TSE y en el RNP pongan a “people” de su gremio, pero eso está más lejos, que los cuernos de la luna.



ALEROS. ¿A qué hondureño no le gustaría ser presidente de la “res-pública”? manda a preguntar “papi a la orden”... O sea que sí. O será que no. Pueda ser que sí, pero también pueda ser que no. Aunque también podría ser todo lo contrario. A ver, dijo el cieguito. Lo que no les gusta a los cachos de “papi” son sus aleros.



CICIG. Hoy sí que “Iván el Terrible” le colmó la paciencia a Jimmy y manda a decir que la CICIG pasa a “mejor vida” y que sus funcionarios, incluido el colombiano que ingresó en medio de un gran culebrón en el aeropuerto, tienen 24 horas para abandonar Guatemala. ¡Vaya, jodido!...



LIEBRE. Bien dicen que, de dónde menos se espera, salta la liebre. Solo porque el hombre era cómico, que contaba chistes, pensaron que iban a jugar enchute con él. Pero se fregaron. Ni del portugués de la ONU se dejó azorrar. ¿Quién sigue?...



CANTA. Finalizadas las villas navideñas, vuelve el Honduras Canta, pero aquí, no en NY, las recreovías y los actívates, así es que, a volver a mover el esqueleto se ha dicho para bajar la petaca de los tamales, las torrejas, la pierna de cerdo, en fin... Y, como la cosa es friendo y comiendo, ya se van a reiniciar.



RNP. Reaparecieron los trillizos del RNP y cuentan que han encontrado volquetadas de irregularidades y le piden al MP y al TSC que, por favorcito, le caigan a los culpables. Por cierto que en ese RNP han identificado a centenares de extranjeros como catrachos y no hay ni un responsable en el mamo. Qué tal.



CREE. A esos de la CREE nadie les cree. Lo “pior” es que hacen el anuncio junto a los ilustres de la ENEE y el dicho aquel dice que, “dime con quién andas y te diré quién eres”. Anuncian rebajas a las tarifas y ya solo falta que pongan de testigo a EEH.



LUNA. El problema es que la amnistía aquella quedó en los cuernos de la luna. También prometieron no más cobros retroactivos y continúan atracando a los pobres usuarios. Tampoco han cumplido la promesa de no seguir promediando consumos. ¿Entonces, a quién creerle?