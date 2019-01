ZABLAH. En Palacio no saben quién se inventó o de dónde puercas han sacado que Roberto Zablah va de ministro en la nueva sacudida. Nada que ver, mandan a decir.



LLENO. Todo listo para entrarle de lleno esta semana a las reformas electorales. El Cálix manda a decir –por fin se dio cuenta- que lo que vale en política son los números. Tiene los votos en el hemiciclo, puede pedir gustos. No tiene votos, está soñando, y haciendo castillos en el aire.



VOTOS. Así las cosas, el Cálix manda a decir que el problema del señor de la televisión –por más que hable– “es que no tiene votos en el Congreso”, mientras que Libre tiene 34 votos con los del Pinu. Ahora SN –dice Cálix– tiene una alianza de hecho con LZ, “que creo tiene siete, o nueve tal vez, votos en el Congreso, entonces, el asunto aquí es un tema de números y creo que los números no le ajustan”... ¡Vaya, jodido!...



FRITOS. En otras palabras, el Cálix cree que SN y LZ están fritos, y todos los caminos indican que las reformas serán consensuadas solo por el PN, Libre y el ala elvincista-florista de la bancada liberal. Libre tendrá por fin su magistrado en el TSE y en el RNP y, colorín, colorado... Congratulations...



FRACASO. Lamenta Alden y las ardillas que más de 2,500 migrantes están pasando frío, hambre y enfermedades en Tijuana y que la caravana ha sido un rotundo fracaso. Solo la “Lady-Frijoles pasó, pero tuvo que pagar coyote, anda con un brazalete, y seguro que dentro de seis meses viene de regreso cuando le nieguen el asilo.



CRIMEN. Lo divertido es que por allí andan unos bárbaros otra vez hablando de nuevas caravanas y no les importa llevar a la pobre “people” a fracasar. Aparte de las enfermedades, en Tijuana han sufrido todo tipo de humillaciones, y amenazas del crimen organizado.



PATA. Desmadre y medio en el aeropuerto La Aurora, allá en Guatemala, unos forcejeando para dejar entrar a un agente de “Iván, El Terrible”, y otros –los del cómico- para no dejarlo pasar. Los vuelos paralizados y la terminal aérea hasta la pata de policías. A ver quién gana este nuevo pulso.



PIE. Otra niña muerta el fin de semana en un incendio. Se suma a los dos niños que todavía no han sido reconocidos en la morgue. Este año también hemos iniciado con pie izquierdo con los suicidios. Ya van cuatro en una semana... ¡Ahhh! y con las masacres. Ya van tres con la de ayer en Tela.



INDIRA. Luto en el periodismo nacional por la muerte de la conocida y apreciada colega Indira Murillo, la campeona. Murió de cáncer a los 49 años. “Te invito a preservar y luchar hasta el último momento, ya sea en tu casa, en tu trabajo, con tu salud, o en cualquier lugar donde no la estés pasando bien”, escribió en EL HERALDO. QEPD.