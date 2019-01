MANO. Toda una “batería de acciones” anuncia JOH para darle vuelta de calcetín al sistema educativo, de la mano de las 298 municipalidades y de la dirigencia magisterial comprometida con la niñez, no con el bochinche... ¿Estáis oyendo, Eulogio?...

TERROR. Lo bueno es que el terror de los periquitos no solo es pelis con la guitarra, sino, también, para echar maceta. El hombrón es 24-7 y, aunque va llegando, ya ha tenido misas con reimundo y medio mundo, incluido el selecto y poderoso club de los pastores de la Vida Mejor.

ARREGLOS. A oídos de aquellos que se espantan porque partidos de la oposición de aquí negocian y llegan a arreglos con el partido de gobierno, los demócratas acaban de tomar el control de la Cámara Baja del Congreso -con la Pelosi otra vez a la cabeza- y Trump ya empezó a invitar a sus opositores a almorzar y a cenar a la Casa Blanca. Y, para qué creen ustedes. Aquí ya los expulsan.

RÍO. Ajá, y Roberto Zablah renunció, o se lo tronaron. El hombre deja la jefatura de Infraestructura de la AMDC y la gerencia del SANAA, pero jura que seguirá cerquita de “papi a la orden”. Bien dicen que, cuando el río suena, piedras trae. Ya días se venía hablando de la salida de Zablah de la Alcaldía.

PATA. Y, adivinen quién anda saltando en una pata de la alegría, por la caída de Zablah. El hombre era el brazo derecho de “papi a la orden”. Vea y no aparezca de ministro por allí. O de jefe de campaña de “papi”. Al menos, claro está, que sea cierto que se lo reventaron.

RNP. Vuelve la mula al trigo. Otra vez las kilométricas colas en el RNP para sacar las partidas de nacimiento de los cipotes y matricularlos en la escuela. Ajá, y no era que los trillizos aquellos habían firmado un convenio con JOH para que eso se acabara y que a los niños solo les pidan la partida una vez.

JUICIOS. Se acabó la pachanga y la otra semana, con el regreso de los ilustres a los recintos de la diosa Temis, vuelven los juicios contra los pandoros y los planetarios...¡Ahhh! y también regresa el brasileño con nuevos destapes, aunque el hombre, como regalo de Navidad, dijo a principios de diciembre que no existe el “Pandora II”... Será...



VIDEOS. La bulla es que en Hondutel ya tienen los videos de los que le zamparon fuego a los archivos y, según la “Mujer Araña”, que le pasó el guacho a sus aleras de Cybex, los pirómanos son empleados de la misma empresa... ¿Y el gerente? Very well, thank you.

GRANO. Como si no fuera suficiente con los bajos precios, los caficultores no hallan cortadores del aromático ni para remedio y, si el grano se cae, se pierde. Tienen que traer gente de Nicaragua y Guatemala. Ajá, y toda esa “people” que emigra en esas caravanas, por la falta de trabajo.