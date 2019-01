HONDUTEL. Hasta que le zamparon fuego a unos archivos de Hondutel con documentos de deudas pendientes. Hace una semana y media ya habían intentado lo mismo. La bulla es que también le cortaron la fibra óptica...¿Quién la está saboteando?... Ummmm...



CIEN. A pan y agua el hombre de la guitarra, con reuniones 24/7, para ver cómo puercas endereza el desmadre que le dejaron. Mejor hubiera seguido con los periquitos. Por cierto que hoy presentará su plan de cien días en Educación. A ver, dijo el cieguito.



OCHO. Pues, hombre, Hilario, los diputados regresarán de hoy en ocho a sus “curiles”, y vienen con las baterías bien cargadas a aprobar las llevadas y traídas reformas electorales. ¿Y la segunda, tercera y cuarta vuelta? A “voz de muerto” nadie le saca de la cabeza que su exlíder, el olanchano, tampoco la quiere...Será...



TSE. Todo listo para darle vuelta de calcetín al TSE y al RNP, manda a decir el de los chocoyos. Las reformas tienen que estar aprobadas antes del 24 de este mes, porque, como se trata de reformas constitucionales, tienen que ser ratificadas en la legislatura que arranca el 25 de este mismo mes.



RIXI. Vale que el olanchano ya tiene haciendo calistenia a la Rixi, que será su magistrada en el TSE, y Óscar Rivera, que será uno de los trillizos en el RNP. Andan volando los refundidores con los azulejos. Qué bueno. Todo sea por la patria... Congratulations...



BRASIL. Los que no se comen la tortilla así nomás y que hablan sin apasionamientos ni ideologías trasnochadas, creen que esa cumbre de Brasil entre el power del Departamento de Estado imperial, el primer ministro de Israel –que es gran aliado de USA- y JOH, deja bien claro de hacia dónde va el elefante.



ALIADOS. El comunicado trilateral de Pompeo deja bien clarito cuáles son los intereses geopolíticos del gobierno de Trump. El hombre no se anda con rodeos para definir quiénes son sus aliados en la región y se desmarca de quienes no lo son. El que tenga oídos, que oiga.



AYOTE. “Acordaron fortalecer las relaciones políticas y coordinar la cooperación de desarrollo en Honduras, además de diseñar un plan de acción, que incluye reuniones en sus respectivas capitales”, manda a decir Pompeo en su comunicado. Parece que se les ahumó el ayote a aquellos que juraban que el hombre ya estaba frito.



AMLO. Caramba, compa, como dice aquel, aquí querían “regresar a los militares a sus cuarteles” y AMLO, que es el nuevo referente de la izquierda latinoamericana, anunció ayer el reclutamiento de 50 mil jóvenes de su país para que integren la nueva Guardia Nacional, la cual será encabezada por las Fuerzas Armadas, y su misión será devolverle la seguridad a los mexicanos. El hombre hace lo correcto.