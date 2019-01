2019. Dicho y hecho, en la capital y en todo catrachilandia le tronó el 31 a las 12 de la noche, con la bienvenida al 2019. En la madrugada de ayer retumbaron los cohetillos, metralletas, volcanes, silbadores, cebollas, luces de bengala y los mentados morteros antisuegra y tumbacasas, que más parecían antitanques. ¿Y la tal “cero pólvora”?...



ARCO. A ver cuánta “people” circula a partir de hoy por el juzgado de Policía de la AMDC por haberse pasado por el “Arco del Triunfo” la ordenanza de la “cero pólvora”. Quién sabe, porque hasta niños fueron columbrados en semáforos y aceras vendiendo pólvora a vista y paciencia de la chepa municipal.



RELOJ. Donde también le tronó fue en Comayagua, pero con las 12 campanadas, que ahora se han convertido en una sensación mundial. Qué bueno. Gran cantidad de canales locales y de cadenas internacionales retransmitieron el acontecimiento y destacaron que el reloj más antiguo de América todavía truena en la excapital catracha.



REYES. Hoy vuelve el calvario para los y las ilustres del Gabinete de la Vida Mejor que lograron pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero, que quién sabe que pasen el Día de Reyes. Hoy vuelven a la realidad y vuelve la canillera.



BRASIL. El Indómito estuvo departiendo, en gran camaradería allá en Brasil, con Pompeo, el power del Departamento de Estado imperial, y con Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel... ¡Ahhh! Y con sus respectivas esposas, así es que, parece que SN y LZ se van a quedar soñando.



PRONTO. Pero, el señor de la tele envió su mensaje de Año Nuevo, junto a Iroshka y su pequeña Alicia. Aparece bien trajeado en la foto y le manda a decir a los “compatriotas empobrecidos” que no se aflijan ni se aflojen, que “tengan fe y esperanza en que la situación de Honduras pronto va a cambiar”... Será...



MENSAJE. El cardenal dijo en su mensaje de Año Nuevo que la política no debe estar en manos de grupos que solo buscan sus propios intereses y no el bien común, que es el bien de todos. A ver si se oye, padre... La jodida es que todos pasan volando candela para apearse al que está arriba y, una vez en la cúspide, hacen exactamente lo mismo.



CLAVO. El nuevo año apenas arranca y en lo que queda del gonfalón rojo-blanco-rojo ya empezaron a “misear” para tronarse al muchachito de la Humuya de la jefatura de bancada. Y, ¿adivinen a quién le echan el clavo? Fue diputado y ahora regidor de “papi a la orden”. Calientito... calientito...



LPG. Buenos augurios. El nuevo año ha arrancado con otra rebaja a los combustibles y lo bueno es que también ha bajado el LPG, que es el que usan en las cocinas de los “mercurios” y las que venden baleadas. Ojalá y no sea alegrón de burro.