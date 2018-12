ARDE. Todos los caminos indican que esta noche le va a tronar con los cohetes y los morteros antisuegra y tumbacasas. Los monigotes están listos. Esta noche arderá “EEH”, “Donald Trump” y varios políticos del patio.



2018. No lloro porque te vas, sino porque no te has ido, le manda a decir la “people” al 2018. La crisis política de noviembre y diciembre de 2017 le pasó factura a este año, así es que, gracias a Dios que te vas y que te vaya bien, papa...



2019. El Indómito los invita a recibir el 2019 con las 12 campanadas del reloj más antiguo de América, allá en Comayagua y, de chascada, a disfrutar del videomapping, música, comida típica y del ambiente colonial en la excapital. Y, los que no puedan ir, que vayan a las villas navideñas.



PERFIL. El señor de la televisión estaba emocionado ayer hablando de que allá en Europa acaban de mandar al mamo y de clavarle una multa en euros a uno que falsificó un perfil de FB para insultar y denigrar a otros, y aboga para que aquí se haga lo mismo. La jodida es que aquí hay uno que es experto en esos menesteres, pero es gran alero suyo.



ROCÍO. Como Donald Trump ya la rayitos sacando en cara la limosna que le dan al Triángulo Norte a cambio de pisotear la dignidad de estos paisitos, la Rocío manda a decir en un tuit que esos fondos los administran las mismas agencias gringas y los programas sirven a los intereses económicos y de seguridad de ellos mismos.



MANO. En otras palabras, si se han “peinado” el pisto, a quien le tiene que reclamar Trump es a las agencias de cooperación de su país. La Rocío también manda a decir que los Estados soberanos no siguen dictados y que Honduras y USA siempre han trabajado –o habían trabajado- de la mano por el bienestar mutuo.



CASCO. Aunque el Día de los Inocentes ya pasó, los vendedores de la peatonal juran que solo están esperando la llegada del Año Nuevo para desalojar el paseo Liquidámbar. A ver si “Papi a la orden” les cree. Tanto que costó recuperar el mentado “Casco Histórico”.



CURAS. Aquí no hayan por qué pelear. Ahora hasta unos curas de la zona sur están agarrados de las greñas con su obispo solo porque los cambian de parroquia... ¡Habrase visto! Si esa es potestad justamente de los obispos, y los sacerdotes son como los militares, que los rotan de pueblo o de país. Lo divertido es que uno ya tiene casi diez años de estar en El Triunfo y el tiempo máximo por parroquia es de seis años.



FOTOS. El olanchano no cesó sus amenazas ni en plena fiesta de Año Nuevo y está convocando a sus “comandos insurreccionales” para el 27 de enero a tomarse calles y carreteras. Por cierto que en esas redes circulan fotos donde los tales “comandos” aparecen bien a pichinga.