VUELTA. A “voz de muerto”, exministro de Defensa del Poder Ciudadano, nadie le saca de la cabeza que no es cierto que su exlíder “Mel” quiere la segunda vuelta y manda a decir que esa juramentación de los tales “comandos insurreccionales” la ve “sospechosa”...Será...



AYUDA. Vuelve la mula al trigo. Donald Trump amenaza de nuevo con contarle la ayuda de tajo a Honduras, El Salvador y Guatemala. Al power de la Casa Blanca nadie le saca de la cabeza que en el mentado Triángulo Norte no mueven un dedo para frenar las tales caravanas y el hombre anda maleado.



BARTOLO. Por cierto que a Donald Trump le fueron con el cuento de que Bartolo ya está organizando otra caravana y manda a decir que, si no hacen algo para detenerla antes de que salga de Honduras, que la aprieten, porque viene con todo. Será posible... A ver si la inteligencia verde-olivo huele algo esta vez, porque la vez pasada ni la olieron.



PAVÓN. Alguna gente creía que el anuncio sobre la repentina muerte del exdiputado Edwin Pavón era una “inocentada” y no le pararon bola, hasta que sus propios familiares y amigos confirmaron la noticia. Ha muerto de un paro cardíaco a los 56 años. Estaba joven. QEPD.



35. El Julián de la SS, el único ratificado hasta ahora, anda que no cabe porque cerrarán el 2018 con menos de 40 palmos por cada 100 mil habitantes y aspira a que en 2019 bajarán a menos de 35. El país más violento ahora es Venezuela, con 81 muertos por cada cien mil, y viene de 89.



PAYASOS. Los payasos robacajeros siguen muertos de la risa y no se descarta que en la madrugada del próximo 1 de enero desvalijen otro. Ya tienen listas las pelucas y la pintura. Como la DPI planchó con las detenciones, los verdaderos autores continúan más libres que el viento.



COHETES. Los mismos bomberos admiten paladinamente que el próximo lunes le va a tronar con los cohetes y le mandan a decir a los que tienen monigotes que les avisen, para que estén allí cerquita, listos con sus unidades y combatir ipso facto cualquier conato de incendio. ¿Y la ordenanza de “cero pólvora” de la AMDC?



CANDIL. Bien dicen que aquí somos candil de la calle y oscuridad de la casa. Mientras algunos solo pasan hablando mal del país y se van a vacacionar a otras partes –porque aquí nada sirve-, hay ricos y famosos de otras latitudes que se vienen a pasar la Navidad y el Año Nuevo aquí a Honduras. Y no es la primera vez.



FOTOS. ¡Qué bueno! Es el caso de la famosa pareja de Hollywood, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, que se dejaron venir desde la USA a pasar la Navidad y Año Nuevo a Roatán. Lo bueno es que ellos mismos han inundado el Instagram con las fotos que se han tomado en las paradisiacas islas. Y se vinieron con sus hijos.