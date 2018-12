CACHINFLÍN. ¡Eureka! ¡Arrancaron los cambios! La salida del Marcial de Educación era algo así como la crónica de una reventada anunciada. La bulla es que el hombre es un buen teórico, pero que, como ejecutivo, nada que ver y salió cachinflín desde el primer día. Bien dicen que no es lo mismo verla venir que platicar con ella.



COLOCHOS. A ver qué tal le va al Arnaldo, que estaba en el ICF y más antes en la SC. Con tal y no vaya a salir allí con una pericada, seguro le puede ir bien. Ya ayer estaba reunido con sus equipos. Se quedó con los rulos hechos una doñita de la SC que andaba desjuiciada tras la silla de Marcialito.



CAMA. Adivinen quién anda C de la R por la reventada que le dieron al pobre Marcialito. Como la bulla es que el ahora ex de Educación le anduvo haciendo la cama por tierra, mar y aire, hasta que se lo tronó... A ver quién o quiénes siguen hoy... Será...



NIKKI. En Palacio tuvieron que correr a aclarar que todavía no aterrizan sobre la llevada de la embajada de Honduras a Jerusalén, aunque un sitio web israelita jura que el traslado es un hecho, y que ya tienen lista hasta la sede. La bulla es que la presión de Trump para la reubicación está que arde. A eso vino la Nikki la vez pasada.



RUSOS. Ajá, y los gringos qué van a dar a cambio de que el Indómito traslade la embajada. En los años 80 Honduras le dio hasta lo que ya no a Reagan y la ayuda ni remotamente se pareció a la que los rusos le dieron a los sandinistas en esa época. ¿Y Palmerola?...



RETIRO. En esos chambres juran y perjuran que el olanchano está pensando seriamente en retirar su bancada del hemiciclo si no aprueban la segunda, la tercera y la cuarta vuelta. Ya están como las recuperaciones en los colegios, que hay como cinco, hasta que el cipote o la cipota pasa la clase.



VAQUEROS. Que mejor les cuente una de vaqueros, le mandan a decir la mayoría de diputados y diputadas al olanchano, con eso de retirarse del hemiciclo. “Será que él me va a mantener a mí y a mi familia”, dijo un padre de la patria refundidor de occidente, que se echa como 120 mil al mes.



SUELDO. Por cierto que desde la pagaduría del hemiciclo les mandaron a decir ya días que, diputado que no llegue a trabajar, diputado que no tendrá sueldo, papa... Y no solo eso. El diputado que se zafe del todo tendrá que devolver la oficina que le asignaron, así es que, ya están sabidos.



BOLOS. Pues, hombre, Hilario, nada menos que a 40 ha subido el número de quemados por pólvora. Qué tal. Seremos o no seremos un país de salvajes. To be or not to be... Mejor decirle a la “people” que no deje de reventar cohetes y morteros, tal vez así lo deja de hacer. Es como los bolos, que entre más les dicen que no beban, más chupan.