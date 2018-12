CUENTO. El mismito cuento de todos los años en Nochebuena. Más niños quemados, más muertes por los mentados “gatillos alegres” y, si es la tronazón de cohetes, ni hablar. Las alcaldías prohíben la venta de pólvora y, a las 12 de la noche, Siria y Afganistán son nada.



PIEDAD. A ver si algún “papi” o “mami” de la patria tiene piedad de los niños y, cuando regresen, presenta una iniciativa de ley para regular, de una vez por todas, la fabricación y uso de pólvora. Ya no se debe dejar a discreción de las municipalidades autorizar o no la venta de cohetes. Hay que ser serios.



CACHO. A ver cuántos funcionarios y empleados públicos asoman el cacho hoy a sus oficinas. En algunas instituciones del Estado, dieron feriado estos tres días, a “cuenta de vacaciones”. Por lo menos son sinceros, porque los que lleguen, seguro solo llegarán a hacer la patarata.



BOMBA. Amarga Navidad la que pasaron varios ilustres del Gabinete de la Vida Mejor, porque la “Mujer Araña” anduvo regando la bomba de que los tales cambios serán antes de fin de año, lo que significa, ni más ni menos, que serían entre hoy y el fin de semana. A un gordito lo tuvieron que llevar de emergencia a un hospital privado.



TAMAL. Solo el Julián de la SS pasó una feliz Navidad... Jo... jo... jo... jo... jo... El hombre es el único de todo el séquito que ha sido ratificado por el papá de los pollitos, de allí para allá, todos estarían en la cuerda floja. Pero la “Mujer Araña” le aseguró a sus aleras de Cybex, que los cambios serán más hojas que tamal... Será...



ROSUCO. Le tronó el sepelio de Rosuco. La bulla es que tuvieron que cerrar el cementerio de La Paz porque la “people” ya no cabía. Una manada de golondrinas surcó los aires cuando descendían el féretro, a manera de despedida. Julián aseguró que el hombre se fue tranquilo y sereno por el triunfo del Motagua y del Barcelona. Hasta The New York Times habló de su muerte.



NIÑO. Otro niño inmigrante muere bajo custodia de la “migra” gringa. Otro clavo para Trump con los demócratas. También era de Guatemala, como la niña. Vale que no eran hondureños.



ROCÍO. La Rocío de Finanzas jura por “Willito” que ya le pagaron los aguinaldos a todos los maestros, que solo le quedaron debiendo a 219, pero no por culpa de su búnker, sino, de las planillas que mandó el Marcial. Más de 500 millones se fueron solo en el décimo tercero de Eulogio y compañía.



IVÁN. Allá en la capital del Reino Unido columbraron en la Nochebuena al embajador Iván Romero Martínez, junto a su esposa doña Mirian, presentándole sus respetos a la reina Isabel II. Por cierto que la Reina de los ingleses se ha reunido con todos los presidentes de USA desde la época de Eisenhower. Qué tal.