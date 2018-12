DÍA. Llegó el día por todos esperado, el 24 de diciembre, junto con la Nochebuena. Por más amenazas que lanzaron con los mentados comandos insurreccionales, esta vez el T les salió por la C. La “people” ya está cansada de tanto relajo, y lo que quiere es pasar estas fiestas tranquila y serena, como decía el brujo de La Paz.



TURNO. La pelona sigue suelta estos días y el sábado le tocó el turno al expresidente Suazo Córdova y al historiador y escritor Marcos Carías Zapata. Ambos murieron en Tegucigalpa, el primero en la madrugada, y el segundo en la noche. Allá en Londres también murió ayer el pintor catracho Miguel Ángel Ruiz Matute.



SERENO. El Indómito dijo que Suazo Córdova ya descansa tranquilo y sereno, como le encantaba decir, cuando era el amo y señor de Palacio, en los convulsos años del conflicto centroamericano, atizado por la Guerra Fría, de un lado los “gringos” y, del otro, los soviéticos y sus acólitos cubanos.



BRUJO. Opiniones a favor y en contra del brujo de La Paz y del papel que jugó en los años 80 durante el conflicto. Honduras, dicen, fue el portaaviones al servicio de Ronald Reagan desde donde le hacía la guerra al Frente Sandinista de Nicaragua, al FMLN salvadoreño y a la URNG de Guatemala. Pero sus defensores dicen que en esa época no había de otra. O se alineaba o se alineaba... Será...



NINGUNO. Caramba, compa, como dice aquel, ninguno de los dos olanchanos asomó el cacho a Palacio a montar guardia frente al féretro de Suazo Córdova. Ni Mel ni Pepe. Solo Maduro y Flores estuvieron firmes, como soldados romanos, rindiéndole los honores. Ajá ¿y el chelito Micheletti? Les guste o no les guste, el hombre también fue presidente, por seis meses.



OLIVA. En el hemiciclo también le rindieron todos los honores a “Rosuco”, como se le conocía popularmente en los años 80. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, encabezó los actos y también estuvo en Palacio.



VISITA. En esas redes le han dado duro al vídeo sobre la visita que JOH le hizo a Suazo Córdova, allá en sus dominios de La Paz. Muy sonriente, en su silla de ruedas, el “brujo” le reconoció sus logros y su lucha contra los narcos.



JULIÁN. Muy ocupado el popular Julián Suazo recibiendo las condolencias de miles de personas por la muerte de su padre, de quien siempre se mantuvo muy cerca. Muy buen hijo Julián. Este año también murieron Bayron y Carlos Roberto, sus dos hermanos.



QUINTÍN. La marcha-caravana del valiente Quintín le tronó el sábado en la Sultana del Sur, en apoyo a su quinta reelección. Hasta “people” de Libre fue columbrada entre la multitud. Lo bueno es que todo estuvo tranquilo, sin ofensas para nadie, sin manchar paredes y sin incendiar ambulancias.