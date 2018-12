NAVIDAD. Reinaldo le manda a decir a los ilustres de la oposición que estos días se pueden dar gusto sacándole a bailar a la viejita a la estrella solitaria, insultándolos, vilipendiándolos, porque no van a contestar por respeto al pueblo hondureño, que tiene derecho a disfrutar tranquilo su Navidad. Aprovechen, entonces.



CHOLU. Mauricio Oliva no pierde el tiempo y ha aprovechado toda esta semana para visitar los confines de Choluteca y supervisar in situ la construcción de carreteras, caminos de acceso y proyectos agrícolas. Ajá, y se lanza o no se lanza. Pueda ser que sí, pueda ser que no. Pero también podría ser todo lo contrario.



ROMEO. Reaparece Romeo, dónde estás que no te veo, anunciando el apoyo de su alianza a las reformas electorales, siempre y cuando en el paquete le den luz verde al voto de los chafas. El hombre le ha salido corregido y aumentado a los políticos de oficio. Qué tal que hubiera nacido en la política.



SIETE. En los dominios de “Netanyahu” andan que les cabe un elefante por el aumento de siete puntos en el ranking de confianza de la “people” del sondeo de Latinobarómetro. Y esto que los macizos sacaron a bailar a varios “papis” y “mamis” en la lista de los pandoros y otros hiervas.



HEBRA. Sobre el tráfico de drogas, Mauricio Oliva les manda a decir a aquellos que dijimos que mejor no se alegren, que no escupan para arriba, porque esa “hebra del narcotráfico es muy larga” y, cuando menos acuerden, podrían caer otros... ¿Estáis oyendo...?



QUINTO. El valiente Quintín manda a decir que va por un quinto período en la alcaldía de Choluteca y hoy, como todos los demás partidos hace meses que andan en campaña, tendrá marcha en los principales bulevares de la Sultana del Sur. Desde ayer están listos los cocheros, los areneros, los graveros, los canillitas, en fin...



SARTÉN. A propósito de Quintín, la mayoría de alcaldes y diputados liberales, que son los que tienen la sartén por el mango, ya están listos para organizar el movimiento y lanzar la candidatura del colega Raúl Valladares, el as bajo la manga de la camisa que tienen desde hace días.



BOLSA. Vienen más rebajas al combustible, manda a decir Sarahí, así es que, nadie se aflija ni se afloje. Solo los transportistas se siguen haciendo los curritos y ni en broma anuncian rebajas a las tarifas. Cuando armaron los relajos aquellos, y se echaron a la bolsa a la pobre “people”, el grito de batalla fue el incremento a los carburantes.



HUEVOS. Para más los avicultores ayer le bajaron dos yuquitas al cartón de huevos, pero, con los magnates del transporte no se oye, padre... Y esto que los blanquillos siempre se disparan en Navidad por aquello de las torrejas, el ronpopo y el ponche.