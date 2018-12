HEU. Sepa Judas qué puercas hicieron los interventores del HE cuando lo manejaba la “U”, si los recién llegados lamentan que no sirve ni un quirófano ni las máquinas de la lavandería ni las cocinas ni nada. ¿Entonces?...



JULIÁN. Todos los caminos indican que Julián está más que fijo que el Golden Gate en Seguridad y que a uno que le andaba haciendo la camita le salió el T por la C. El Indómito tuvo misa con él y su equipo y ya planificaron todo para el 2019. Está bien. Si el hombre ha reducido los homicidios a más de la mitad, para qué lo van a quitar.



NOCHE. El “resignado” de El Hatillo en plena campaña a apenas unas horas de la Noche Buena. Sus diputados y alcaldes le armaron un “convivio” con la casaca de la Navidad. Los más emocionados son el Ecónomo de SPS y el Walter de la zona oriental. Pero, del hemiciclo le mandan a decir que no por mucho madrugar, amanece más temprano.



RETO. La bulla es que “papi a la orden” aceptará el reto de lanzarse y por eso, como la guayabita de la AMDC quedará vacante, MP y DCh ya andan echando maceta, cada quien por su lado, para convertirse en el sucesor. Lo que no se sabe es con qué movimiento. Con “Netanyahu”, Reinaldo, “papi”, el “resignado”, “Cuqui”, Olguita, en fin...



PUNTOS. Los latinobarómetros mandan a decir desde Chile que el Poder Judicial catracho ha subido nada menos que seis puntos en el ranking de confianza de la “people”, así es que, anda volando el muchacho de Lepaera. Será gracias a los pandoros. O a la Caja Chica de la Dama. O a Planeta Verde... Ummmm...



AMLO. Ajá, y no era que no. Donald Trump al final le terminó torciendo el brazo a AMLO y ayer ha anunciado que devolverá a México a los indocumentados de la caravana, para que esperen allí, a ver si les dan asilo. Por eso dicen que no es lo mismo verla venir que platicar con ella.



SIETE. Una buena noticia en medio de tanto desmadre es que SPS y capital ya ni por cerca aparecen en la cartelera de las ciudades más violentas del mundo. Todo lo contrario, cerrarán el 2018 con más de un siete por ciento de menos palmos, que el año pasado. Y adivinen quiénes andan picados por eso.



GRITO. En el Infop solo están esperando que arranque el nuevo año para reiniciar la lucha contra las pretensiones de los Juan Carlos y los Urtecho de caerle a la pobre institución. El grito de batalla es “no a la privatización”. A ver, dijo el cieguito.



CIA. Nadie le ha parado bola que ayer se cumplieron 29 años de la invasión del imperio a Panamá, cuando fueron a sacar del pelo a su otrora aliado, Manuel Antonio Noriega, y lo hicieron que se pudriera en la cárcel. Bien dicen que mal paga el diablo a quien bien le sirve, porque hasta agente de la CIA fue el tal Noriega.