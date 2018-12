VASOS. En un “mol” columbraron al pronosticador con unos vasos, y le manda a decir a el Barquero que si se lo encuentra en una oscurana, que la apriete. Pero, el Urtecho le pide a el Barquero que no le pare bola a ese viejo lesbiano, y anuncia que hoy le caerán en el MP para que presente pruebas de la “conspiración”... Será...



TIME. Cuantos funcionarios, diputados y “antiimperialistas” van soplando para la ciudad de los rascacielos a recibir el 2019 en Time Square. Algunos ya tienen hasta práctica en la contada cuando cae la chibola: twelve, eleven, ten, nine, eight, seven, six, en fin... Congratulations…



CIDH. Vaya... Danielito acaba de expulsar de “danielandia” nada menos que a dos misiones de la tal CIDH, por “injerencistas”, y nadie le dice ni pío. Bien dice alguien por allí que la izquierda, en la llanura, es la que más critica las violaciones a los derechos humanos y la corrupción, pero, una vez en el poder, es campeona en lo uno y lo otro.



VIEJO. Es tanta la soledad en esas oficinas públicas, que una doñita asegura que ayer le salió el padre sin cabeza, el sisimite, y hasta el viejo lesbiano. Y otro señor asegura que a él le apareció la Sucia y el cadejo... Será posible...



GRITOS. Quién entiende a la “people” de la oposición. Tienen meses de estar pidiendo a gritos las tales reformas electorales y en enero solo tendrán diez días para conseguirlas, pero andan más frescos que una lechuga. Al menos, claro está, que el olanchano ya las haya cocinado con su alero “Netanyahu”.



JAMIL. Ha muerto Jamil Hawit, el gran patriarca de la estrella solitaria en el departamento de Yoro y todos sus confines, diputado en varios períodos y hombre muy cercano a varios expresidentes. Mauricio Oliva lamenta su deceso en un tuit y se solidariza con su familia.



VILLANO. Anda maleado LZ porque EL HERALDO lo metió en la lista de villanos de 2018 y arremete, como lo hace contra todo medio o periodista que no le hace los mandados, contra el diario. Qué tal si hubiera sido Presidente. Maduro y Danielito se habrían quedado chiquitos cerrando periódicos, radios y televisoras.



MISA. A propósito de lo que queda del Partido Liberal, adivinen quién financió una “misa” que hubo el fin de semana en el altiplano central, en apoyo a LZ. Esas son las cosas que no le gustan a JLM, porque no pueden estar gastando los pocos centavos que tiene el Central Ejecutivo, en promover al presidente del partido.



REDES. Como en esas redes son pelis para inventar lo que sea y contra quien sea, el propio capitán Rodríguez Orellana tuvo que salir a aclarar que su hermano murió del corazón, allá en Intibucá. Sepas judas quién publicó que lo habían matado. Y, adivinen a quién le echaron el muerto.