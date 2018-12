CICIG. Para que vean que el cómico chapín no anda con babosadas, ayer le asestó otro gancho al hígado a “Iván, El Terrible”, y le ha dado un plazo máximo de 72 horas a los “Sherlock Holmes” de la CICIG para salir de Guatemala. Qué tal. Y vale que Jimmy no es político.



ENERO. El olanchano manda a decir que solo está esperando que termine este año y, en enero, que la aprieten, porque sus comandos insurreccionales paralizarán el país. El líder supremo de los refundidores, también anuncia paro nacional para el 27 de enero, aniversario de la toma de posesión.



BOLSA. ¡Qué divertido!... Lo que no hizo en la toma de posesión –el 27 de enero de este año- el olanchano lo hará en el aniversario... Jo... jo... jo... jo... jo... Como dicen allá en el pueblo: ¡Después del trueno, Jesús María! Por lo menos a sus bases todavía se las echa a la bolsa con ese discurso.



BODA. Allá en la capital de la Unión Europea, cachurecos y refundidores, andan hechos una melcocha y hasta parecen tortolitos con planes de boda. A los pobres liberales ya no les tiran ni de aquellos que dijimos. Qué bueno. La unidad –y no la división- es buena para Honduras, no importa si el líder supremo despotrica del diente al labio.



NIÑOS. Se queja el director de la Fundación de Niños Quemados –y con justa razón- que en el hemiciclo hay tantos diputados y diputadas médicos y ni uno ni una ha sido capaz de presentar un proyecto para agarrar el toro por los cuernos con eso de la quema de pólvora. Todos los años es la misma babosada con los niños quemados y nadie hace nada.



BOLO. “Patrulla” y media la que agarrarán los “bolígrafos” a partir de este fin de semana. Algunos ya empezaron a hacer cuentas: Viernes, sábado, domingo, lunes y martes, papa... Que se alisten el HE y el Mario Rivas con tanto bolo intoxicado, accidentado, apuñalado, en fin...



OTROS. Réquiem para el Corredor Turístico. La ASJ, con mucha razón, está pidiendo que manden al patíbulo a los “patriotas” que negociaron ese contrato, el cual era monstruosamente lesivo a los intereses del país. El problema es que, si no hay culpables, otros harán lo mismo.



MERCADOS. El Indómito anuncia la construcción de 25 mercados para la capital y SPS. Una buena noticia, porque allí la canasta básica es más barata y, como la novia no está para tafetanes. También deberían fortalecer los banasupros.



AMLO. Vuelve la mula al trigo. México y USA anuncian otro plan para sacar de la miseria al Triángulo Norte y parar las benditas caravanas. Con tal que no salga cachinflín como el Plan Puebla Panamá. El esposo de la catracha, el canciller de AMLO, jura que los gringos van a invertir 5,800 millones de verdecitos en el dichoso programa. A ver, dijo el cieguito.