ROL. Pues hombre, Hilario, tremendo periplo en el que andan dos de los tres tristes tigres del RNP. Semejante rol el que se andan dando nada más y nada menos que por Bruselas, la capital belga y sede del Parlamento Europeo...



GUAPA. Lo bueno de todo es que allá los recibió con todos los mikis la guapa de Marissa Matías, todo para que los hondureños estrenen dentro de poco nueva identidad... Congratulations...



TAMAL. Sepa Judas por qué, pero al tercer ungido del RNP no le regaron maíz. Al uno porque ya le habían cantado las golondrinas y al otro porque acaba de llegar y ya el tamal del viaje estaba armado... I’m sorry for you..



PLATOS. Otros que andan felices como lombrices son los aguiluchos que ayer se alzaron con la 16... Pero el que pagó los platos rotos por la derrota del Olimpia fue Robinson, un cronista que se gana la vida animando los espectáculos deportivos. “Keosseián me pegó, solo porque le dije ¡Motagua campeón!”, aseguró el animador... Será...



NEGOCIACIONES. Los obreros y los empresarios ya iniciaron con el estira y encoge por el mínimo... unos dicen que ya no aguantan con el mameyazo de impuestos y los otros que el mínimo ya no ajusta para sobrevivir… a ver quién se sale con la suya...



CAMBIOS. La bulla del cambio de gabinete en el segundo año del indómito está que arde. En las gloriosas ya andan promoviendo a un exjefe recién dado de baja con todos los honores, pero en otros lados hay temblequera, porque no saben a qué rincón los meterán.



CONTRARIO. En el resto de secretarías es perra la canillera que se tienen porque no saben si sí o si no... Aunque lo más probable es que ocurra todo lo contrario, como “Nunca se sabe”...



LOTERÍA. La nueva mandamás del Pani no da señales de vida, no quiere decir qué está haciendo para limpiar la suciedad que ha habido en la Lotería Nacional. Ya se parece la ex… que tampoco decía lo que hacía y después se le armó una tremenda sopa…



AIRES. El Indómito lanzó ayer la casa por la ventana en el antiguo predio del centro penal de San Pedro Sula. Con tamalitos y café inauguró otra villa navideña para que la “people” disfrute de los aires decembrinos. Qué bueno...



SELFIE. Pero la capital no se queda atrás. Ese bulevar Juan Pablo rebalsa de gente todas las noches con la Villa Navideña que montaron junto al alcalde Asfura, “Raymundo y medio mundo” quiere ir a sacarse su respectiva selfie, desde el más humilde hasta altas poporoilas.