PISTO. La ENEE está hasta la coronilla de deudas, por su culpa no hubo acuerdo con el FMI, y ahora le acaban de aprobar otro préstamo por 6,500 millones para que le pague a los pobres térmicos y renovables. Hasta del “tasón” sacaron billete para pagar sus deudas y sigue chupando y chupando pisto.

VILLAS. Esas villas navideñas están a reventar de tanta gente, y qué decir de los “moles”, donde la “people” tiene que hacer largas colas para entrar y salir y adentro hasta parecen mercados. El espíritu navideño está que arde, así es que, hasta mal caen aquellos a quienes todavía no les cae el veinte y siguen llamando a los tales comandos a armar bochinches.

COLINAS. Para que vean ustedes cómo el olanchano y compañía ahora andan volando con los azulejos, que Mauricio Oliva les aprobó en la última sesión del Congreso nada menos que 50 millones de maracandacas, para unos proyectos habitaciones allá en La Arada y en Colinas, en Santa Bárbara. La bulla es que Casaña entra y sale del bunker de “Netanyahu” como Pedro por su casa. Y esto que no lo apoyaron en lo del presupuesto.

ALMAGRO. Ajá, y ahora que a Luis Almagro lo acaban de expulsar de su partido, el Frente Amplio, allá en Uruguay, con qué cara vendrá ahora a querer poner en orden a los espartanos y troyanos que solo se pasan dando en la madre por estas latitudes. To be or not to be...

CHANCHOS. El “San Nicolás” Nájera manda a decir que va a repartir 500 chanchos entre la “people” de Colón, para que “reimundo” y medio mundo coma tamales, en agradecimiento porque no tiene, según dice, ninguna investigación en la ley aquella de los “gringos”... Será posible...

TELA. Al olanchano lo columbraron el fin de semana allá en Tela, con los tales “comandos insurreccionales”, planificando sepa Judas qué. Con tal que no sea aguarle la Navidad a la “people”.

FILAS. Alianza entre Banasupro y la Amhon para abrir tiendas en los 298 municipios del país. Qué bueno, porque la necesidad de alguna gente es tal, que hace largas filas para ahorrarse cinco centavitos. Claro está, el que tiene para comer y hasta le sobra, no entiende eso.

PÍO. Para que vean ustedes que con Danielito y la Chayo nadie se mete, el fin de semana siguió cerrando radios y ong que no le hacen los mandados y nadie, ni los “gringos” ni la OEA ni la ONU le dice ni pío. Pero aquí, no se pueden tirar ni uno de aquellos que dijimos, porque quién los aguanta.

MÓNICA. El crimen organizado en Nicaragua es la policía orteguista, manda a decir la exguerrillera sandinista, Mónica Baltodano, a quien “Danielito” y la “Chayo” le acaban de cerrar su ong solo porque no les hacía los mandados. La pareja dispareja anda implacable clausurando medios y a ongeístas.