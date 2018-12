CORAZÓN. Emotivo y multitudinario adiós a “corazón de león”, el “Gordito” Ferrari, en la Basílica Menor de Suyapa. El Santuario estaba abarrotado. Desde humildes hondureños –muchos de ellos beneficiarios de la Teletón –su gran amor- hasta JOH y compañía, le rindieron tributo.



OLIMPIA. Frente a su féretro desfiló todo el elenco de su amado Olimpia –que mañana se verá las caras con las águilas del Motagua-, de la Teletón y de su compañía televisora. Lástima que algunos narcisos llegaron a hablar más de ellos que del popular “Gordito”.



JEFE. Solo del señor de la televisión se quejan algunos chuscos en esas redes, no han visto ni oído nada. Ni en sus páginas ni en sus tuits –al menos hasta ayer por la tarde- había expresado sus condolencias por la muerte de su jefe... Será...



ROYCITO. Pues, hombre, Hilario, la cabeza de “Roycito” voló por los aires como representante liberal en el RNP. Ni tosió el hombre. Lo “pior”, como dice la amiga, es que se lo tronaron los mismos del ala elvincista-florista que hasta se pelearon con los remedos de políticos del CCEPL por nombrarlo.



ENCHUTE. La bulla es que a “Roycito” se lo reventaron porque los cachurecos y refundidores estaban jugando enchute con él y que no metió ni las manos en defensa de los empleados liberales. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que el PN y Libre se repartieron las direcciones del RNP y el hombre ni la olió... Será posible...



FRACASO. Quién dice que el diálogo ha sido un fracaso y que solo perdieron el tiempo, manda a preguntar Mauricio Oliva, si hubo 169 consensos. O sea, uno más, y llegan a los 170. Lástima, dice “Netanyahu”, que en lo del nuevo TSE y RNP no se pudieron poner de acuerdo ni a cañonazos.



CHISTE. Saludes les dejaron los “papis” y “mamis” de la patria y se la dieron de vacaciones navideñas. Volverán hasta el 10 de enero del otro año y, si los empiezan a criticar –como el chiste de la tortuga aquella- volverán hasta la segunda quincena... Será posible...



TRÁFICO. Pero los diputados no se la dieron solos y se fueron de la mano con toda la “people” del Poder Judicial, incluido los magis- del MP, del TSC y de la PGR, así es que, a vivir la vida loca se ha dicho, papa... Por lo menos a partir del lunes habrá menos tráfico vial en las calles de la capital.



MAPA. Otros tres añitos para los Omares, las Vilmas y los Albertos en la interventora de la chepa. Ajá ¿y la mentada Didadpol? Mejor que la borren del mapa de una vez –como pasó con la DIECP- y los juramenten de una vez como los profilácticos policiales. Por cierto que uno de los tres ilustres camina con más seguridad que el propio ministro Julián Pacheco y que el FG... Pobre, pueblo, pobre...