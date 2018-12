SUELDO. Culebrón y medio el que se ha armado con esa presunta destitución de Julissa Villanueva. Desde el MP mandan a decir que no está despedida, que más bien se han pasado de buenos con ella, porque le están dando un permiso con goce de sueldo para que vaya a especializarse a la USA.



ATIC. Pero Julissa jura por las feministas que se la tronaron y que se la tenían cantada desde que denunció el caso de la exjefa de la ATIC en Copán. Ajá, pero si le dieron permiso por año y medio, es lógico que el FG tenía que nombrar a un director interino. Hasta al Conadeh llegó a denunciar al MP. La niña que es llorona y sus amigos que la pellizcan.



TACHI. Desde Atlanta, donde permanece tranquilo y sereno, Callejas ha enviado sus condolencias por la muerte de su amigo del alma, “corazón de león”, el “Gordito” Ferrari, a quien califica como un hombre extraordinario y filántropo de primera línea. “Estará pronto con su amada Tachi”, escribió.



BUESO. Emotivo mensaje también el de “Memito” Bueso. “Las personas solamente mueren cuando sus seres queridos las dejan de recordar. Don Rafael Ferrari fue una persona excepcional que siempre estará en nuestros recuerdos”. Los mensajes van y vienen en medios y redes sociales.



SICA. El Indómito va soplando hoy para Belice a otra cumbre del SICA. Allá lo espera la dinámica Magaly Fúnez. A ver si esta vez sale algo bueno de esas misas, porque pareciera que los presidentes solo le cambian la fecha y el lugar a la declaración conjunta.



RNP. Tan temprano y ya le andan las moscas a “Roycito” en el RNP. La bulla es que hasta los diputados del ala elvincista –los mismos que le echaron el voto- ya le mandaron a decir que es “pa...fuera que va”...Tan rápido le quieren dar materine rinerero al hombre.



VOTOS. José Luis Moncada le manda a decir a los tres tristes tigres del TSE que si al PL le darán la deuda política de acuerdo a los votos que sacaron las alcaldías, que entonces mejor se la den a las municipalidades, que harán mejor uso de ese billete que el Central Ejecutivo. Qué querrá decir JLM.



PASOS. Ajá ¿y los tales cambios? La socazón está que arde. A un ministro lo columbraron en un conocido hospital privado colocándose un marcapasos, porque, como ya siente pasos de animal grande. Algunos no pierden la esperanza que, a la hora de la hora, no tocarán a nadie, como otras veces.



ONGS. Caramba, compa, como dice aquel, para que vean lo radical que son los chavistas-castristas-zelayistas y nadie les dice ni pío. “Danielito” acaba de clausurar nueve ONG solo porque le hacían oposición, las cuales eran dirigidas por reconocidos líderes sandinistas, como el exdirector de Barricada, Carlos Chamorro, y la exguerrillera Mónica Baltodano.