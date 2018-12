FERRARI. Luto en la sociedad y en los medios de comunicación por la muerte de don Rafael Ferrari. Fallece a los 84 años, recién pasada la Teletón, su obra social cumbre y uno de los proyectos altruistas más reconocidos en Honduras. El “Gordito” Ferrari murió de un infarto, cuando iba en un vuelo rumbo a Miami, a recibir tratamiento médico. QEPD.



OEA. Por cierto que en el mismo vuelo donde iba don Rafael iban también los enviados especiales del uruguayo de la OEA que vinieron expresamente a dejar las mentadas reformas electorales. Alguien en el avión hizo un video del empresario ya muerto y en esas redes lo hicieron viral.



GASPAR. Martes luctuoso. También ha dejado de existir ayer el conocido ginecólogo Gaspar Vallecillo que, por años, y desde las páginas de opinión de diario EL HERALDO, señaló, con el dedo sobre la llaga, el abuso de poder, los aciertos y desaciertos de los gobernantes de turno, la corrupción, la negligencia estatal, en fin... QDDG.



BOLA. El Indómito manda a decir que le devolverá 117 millones de yucas a 64 mil abonados de la ENEE y “ayyyy” de “Robertico” y de “Cuqui” si no le paran bola. Ya vienen los cambios.



OLIVA. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, recibió ayer en sus aposentos a los enviados especiales de Palacio que llevaban los consensos del mentado diálogo. Tanto que el pobre Igor se penqueó por diez meses y, a la hora de la hora, neles pasteles. Solo churros consensuaron.



SESIÓN. A propósito de “Netanyahu”, en el hemiciclo arrancaba anoche la discusión del mamotreto de presupuesto, pero parece que lo van a meter hasta mañana, la última sesión. A ver qué tal... Si le quitan o le ponen... O le quitan a unos y le ponen a otros. Pueda ser que sí, pueda ser que no. Pero también podría ser todo lo contrario.



CUSTODIO. De cumpleaños don Moncho Custodio y lo ha celebrado a lo grandote con su hijo “Monchito”, el exembajador en Alemania y en Bruselas. El ex Ombudsman y expresidente fundador del Codeh –cuando era el Codeh, no el remedo de Codeh de ahora- anda que no cabe porque ahora pasa con Monchito a tiempo completo... Congratulations...



UNIDAD. No entiende Óscar Melara, virtual aspirante presidencial liberal, como LZ fue el primero en correr a proponer el mentado diálogo y, a lo interno del partido, ni remotamente ha convocado a las partes, en busca de la unidad. El joven político cree que el diálogo estaba destinado a fracasar.



MULA. ¡Qué bonito! Desde la rectoría de la UNAH le mandan a decir a decanos y profes que no se aflijan ni se aflojen por las tomas, que den por terminado el período, y santo remedio. Lo más fácil. Si lo difícil es tomar decisiones y poner orden. Y el otro año, seguro, vuelve la mula al trigo.