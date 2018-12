IGOR. Pues hombre, Hilario, se terminó el mentado diálogo y, dicho y hecho, solo en los churros hubo humo blanco. En lo de la segunda, tercera y cuarta vuelta, neles pasteles y no salió ni humo negro, “pior” en eso de la reelección y, colorín colorado... Hasta la vista, baby.



OLIVA. “Ya tenemos la base para darle a Honduras una nueva Ley Electoral, que ofrezca confianza a todos los actores políticos y certidumbre a los próximos comicios electorales”, manda a decir Mauricio Oliva en un tuit, luego de recibir en sus aposentos a los enviados especiales del uruguayo de la OEA.



BLANCO. En el Partido Liberal si no es una cosa, es otra. El macaneo ahora es por la escogencia del o de la nueva representante colorada ante el elefante blanco llamado Instituto de Acceso a la Información Pública, que solo medio funcionó en los dorados tiempos de la pelirroja.



ROMEO. La bulla es que en la bancada liberal ya se habían puesto de acuerdo para la elección entre dos féminas, pero resulta que ahora ha aparecido un “Romeo”, proponiendo a su “Julieta”, y su padrino es una poderosa mano peluda, lo cual ha revuelto el avispero. En lo que vinieron a quedar los colorados. Matándose por una chambita.



DEUDA. Cómo puercas es eso que el TSE puede tener la discrecionalidad de pagarle la deuda política a los partidos por lo que le venga en gana. Si le quiere pagar por el número de votos en el nivel presidencial, en el de diputados o en el de las alcaldías. Eso es un macanazo de pisto y sale del bolsillo de los hondureños.



PANDOROS. El brasileño de los macizos no sabe quién puercas se ha inventado eso de los pandoros segunda parte y jura por los planetarios que no hay parte dos. El hombre también se queja de que antes, cuando solo tocaban gente humilde, nadie hablaba de “presunción de inocencia”, pero ahora, cuando tocan grandotes, parecen discos rayados hablando de eso... Será...



FELIZ. El power de la “maxi” jura que Caja Abierta o Planeta Verde será el último destape de este año y le desea una feliz Navidad a los uñudos. Por eso le manda a decir a la muchachada aeroportuaria que, por favorcito, cuando pase por allí no le pregunten por nuevos casos, porque este año ya cero.



CARNE. Los planetarios, entre ellos Edwin Pavón, mandan a decir que desde febrero de este año se apersonaron en carne y hueso ante el MP para ponerse a la orden y rendir cuentas, pero les dijeron que no había nada en su contra. El exdiputado udeísta dice que tiene el visto bueno del TSC y de Finanzas.



USA. Qué cosas. Mientras se llevan a unos para la USA, otros quieren regresar. Lo bueno es que Matta tiene sus buenos amigos por estas latitudes y ya empezaron a abogar por su pronto retorno a casa. Qué cosas.