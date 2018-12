CICIG. ¡Vaya, hombre! Los exdirectivos del IHSS, incluido uno que no tiene ni bicicleta, se defenderán en libertad. Primera vez que la “people” del juzgado se le para en “30” a los macizos de la “maxi”, porque hasta ahora solo han agachado la cabeza, y les tienen más pavor que al Iván, El Terrible de la Cicig.



OEA. Los enviados especiales del uruguayo de la OEA le entregarán hoy a Mauricio Oliva las llevadas y traídas reformas electorales. Le preguntaron a “Netanyahu” qué es más urgente para él y mencionó un “nuevo padrón electoral y un nuevo TSE”. Eso sí, el nuevo TSE requiere una reforma constitucional, y ya casi no hay tiempo.



IGOR. Tanto que se desgalillaron en el mentado diálogo alegando sobre la tal reelección, la amnistía, la segunda, la tercera y la cuarta vuelta, y ahora resulta que Igor manda a decir que eso lo decidirá el Congreso... Ja...je...ji...jo...ju...



PAPI. Tamagás y medio el que se echó “papi a la orden” en la cumbre sobre el Cambio Climático que se celebra allá en Polonia. El alcalde de los capitalinos habló en representación de los gobiernos locales de Iberoamérica y del mundo. Anda volando el hombrón. Y esto que no se ha lanzado.



50. El segundo de a bordo del Pentágono se regresó a la capital federal admirado por la reducción de los homicidios hasta en un 50% y antes de irse dejó dicho que eso es un logro de este gobierno. El hombre dijo lo que dijo en la visita que hicieron con JOH y la Fulton al barco-hospital gigante que se encuentra en Trujillo.



COLITA. Mauricio Oliva ha convocado a sesiones hasta para mañana miércoles –y finalizarán este viernes- para que hoy puedan trabajar tranquilos y serenos en un afinamiento al presupuesto. A ver si le quitan o le ponen. O le quitan a unos y le ponen a otros. O le terminan clavando una colita.



CUQUI. Contubernio entre una jueza y el abogado de una empresa demandante, denuncia Cuqui. Por eso no les han pagado a los empleados ni el mes ni los aguinaldos, porque, gracias a la querella, a la ENEE le embargaron las cuentas y la “people” del sindicato amaneció ayer en paro. Miguel Aguilar se suma a la denuncia del gerente y le pide al presidente de la CSJ que haga algo.



PUTiN. Mis respetos para esos bombarderos nucleares que el bueno de Putin le acaba de mandar al Maduro venezolano. Aunque de allá se han ido como cuatro millones en caravanas, los de la doble moral de aquí –que solo pasan criticando el barquito que le compraron a Colombia- están felices por el armamentismo de Caracas.



CAMBIOS. El Indómito va soplando esta semana para la capital federal y la bulla en Palacio es que, antes de pintar llantas, dejará firmados los cambios en el Gabinete... Será... To be or not to be.