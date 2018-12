TELETÓN. A oídos de ricos, clase media y pobres, anoche ha arrancado la obra de amor y de solidaridad más grande en Honduras, la Teletón y, como siempre se dice, nadie es tan pobre para no dar –aunque sea un lempirita- ni tan rico para no necesitar, así es que, todos cayendo el muerto y soltando el llanto.



BROMA. El señor de la televisión pasó de paso por el vetusto Toncontín y le dijo a la muchachada que en las próximas elecciones se enfrentarán los buenos contra los malos y dijo que entre los buenos solo estaban él y LZ y, tal vez, alguien del Pinu, pero al olanchano no lo mencionó ni en broma... ¡Vaya, jodido!...



AMLO. Mientras hace una semana el olanchano se abrazaba y le lanzaba vivas al Maduro venezolano en la toma de posesión de AMLO, su primogénito, Héctor Zelaya, sacaba pecho y se tomada una selfie con Kirstjen Nielsen, secretaria de Seguridad del imperio contraataca. El uno pateando con la izquierda y el otro con la derecha.



MISA. Desde el hemiciclo mandan a decir que el patepluma, jefe supremo de la bancada azuleja, tuvo “misa” ayer nada menos que con el brasileño de la “maxi”. No tardan los lenguas largas en esas redes en empezar a inventar que andaba viendo cómo lo ablandan, que se lo quieren echar a la bolsa, que ya no hallan qué hacer y que no sé qué, que aquí que allá.



INGLÉS. Por cierto que esta semana ha sido muy productiva en el hemiciclo. El Tommy propuso un bono al transporte para estudiantes pobres, el Chávez Madison otro para que el inglés sea obligatorio en las escuelas públicas a partir del 2020, y el Villatoro otro para que el cobro de matrícula escolar no sea doble.



SERIOS. Brinco y medio el de “Pedrito” Atala y compañía, porque resulta que para el partido de mañana les quieren clavar un árbitro que es más olimpista que Nahúm y, de remate, todo el tiempo le ha hecho la vida de a cuadritos al pobre Motagua... Sean serios, como decía JTM.



HÉROE. Honores –como se lo merece- al único bombero sobreviviente de los héroes de La Montañita. En el camino quedaron cuatro de sus compañeros. Los cuatro ofrendaron sus vidas en defensa de los bosques, vale decir, de nuestras vidas y no se vale que unos cuantos malos hondureños les sigan metiendo fuego.



SUSANO. A “Susano” le terminaron echando el muerto. A los otros, solo encubrimiento. No es posible, lamenta y se queja la mamá de Carlos Collier, que prácticamente los dejaron libres. “Ellos mataron a mi hijo”, sentenció.



UNIÓN. Caramba, compa, como dice aquel, esa Unión Aduanera entre los triangulares va viento en popa. Los tres tristes tigres se vieron las caras ayer en El Poy y JOH está seguro que el programa generará progreso y, en consecuencia, ayudará a frenar las caravanas