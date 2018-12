PÁNICO. Cunde el pánico. Al FG del MP lo columbraron en la capital federal, reunido con las meras poporoilas del Departamento de Justicia y otras hierbas. La bulla es que le estuvieron pasando revista a la lista que saldrá a bailar en la Ley aquella...Y, a nuevos pedidos de extradición... Será...



UNAH. La de nunca acabar en la UNAH. Hasta muy pocos estragos han causado los vagos encapuchados, si actúan con absoluta impunidad y nadie les dice ni les hace nada. Ni la policía ni el MP, mucho menos las presuntas “autoridades” de la “U”.



JULIETA. Lo “pior”, como dice la amiga, es que, cuando la chepa, por milagro divino, ha capturado a alguno de los encapuchados, los tribunales de “injusticia” los dejan libres. Lo insólito es que hasta la misma Corte ordenó el reintegro de los vagos insolentes que había expulsado Julieta.



COLMO. El colmo de todos los colmos ha sido ayer, cuando, en las propias barbas de varios chepos, le zamparon fuego nada menos que a tres “rapiditos” y los mismos policías denunciaron que algunos encapuchados andaban armados y no hicieron nada. Luego dijeron que capturaron a varios, pero no han dado nombres ni nada.



REGALO. Es cierto que los transportistas no tienen alma, porque, ante las últimas rebajas al combustible bien pudieron haber pospuesto el nuevo aumento, como regalo de Navidad al pobre, pueblo, pobre, pero, de eso a que quemen buses... Además, los encapuchados cada día se inventan una excusa.



IHSS. La bulla es que la “maxi” se lanzó sin paracaídas con ese nuevo destape del IHSS. El asunto es que la misma junta interventora, cuando cancelaron el contrato, dio fe de que todos los equipos biomédicos fueron entregados y que se les dio mantenimiento hasta el último día. De remate, la jueza mandó al mamo a dos viejitos setentones, y eso lo prohíbe el Código.



RNP. ¡Vaya, hombre! El nuevo RNP y la “people” de Educación –en presencia de JOH, promotor de la idea- firmaron ayer un convenio para que las escuelas ya no le pidan la partida de nacimiento a los niños cuando los matriculan. Se le acabó la fiesta a la mafia que hacía billete con esos trámites.



SECRE. Soberana regañada la que Dennis Castro, su exmaestro en la “U”, le dio al secre del Congreso porque a resultas, como dice aquella viejita, que no paraba de hablar y no lo dejaba presentar su proyecto. DC pide reformar la Ley del Conadeh y que los subcomisionados ya no los nombre el Ombudsman, sino, el CN... Será...



SIETE. Hoy se cumplen siete años del crimen de Alfredo Landaverde. Su viuda todavía no sabe dónde le dará espacio “papi a la orden” para colocar el busto del mártir democristiano que estaba ubicado a la entrada de la colonia 21 de Octubre, donde fue asesinado.