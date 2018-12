BARBAS. Lunes negro con el crimen de otro abogado y el aterrizaje forzoso de una avioneta que, si no es por la proeza y la experiencia del piloto, quién sabe cómo les hubiera ido. Lo que la “people” no se explica cómo fue que mataron al abogado en las propias barbas de la GHP y de toda la vigilancia de la Corte.



PATA. Algunos pastores evangélicos –con pinta de diablos- ya se andan frotando las manos y brincando en una pata de la felicidad ahora que los azulejos les abren las puertas, no del cielo, sino de la política, para que se lancen a la politiqueada. Ya se miran de diputados, alcaldes y hasta en la silla presidencial... ¡Bárbaros!...



RNP. Pudrición y media la que han denunciado los trillizos del RNP. En conferencia de prensa dieron a conocer, con pelos y señales, todos los actos de corrupción que hicieron los que se fueron. Lo que más abundaba eran las declaratorias de “emergencia” para las compritas directas.



TÍA. En el RNP también ha habido barrida de empleados por contrato y de altas poporoilas, incluida la tía de un excandidato presidencial que era la jefa de jefas a nivel nacional... ¡Ahhh! dicen en esos chambres, con razón se le quemaba la miel, por controlar el RNP... ¡Qué lenguas!...



CHURROS. Ajá, y si en los tales consensos del mentado diálogo no va la papa caliente de la reelección, la segunda vuelta y el rollo de las amnistías, entonces, qué puercas va. ¿Y los distritos electorales?... ¡Ahhh! y tampoco con la ciudadanización de las mesas hubo humo blanco. Solo churros consensuaron.



USAID. La loca del pueblo anda con un gran listado de los nuevos pandoros y, como la del CNA aseguró ayer que ya está listo un legajo de requerimientos fiscales, revolvió más el avispero. Por cierto que llueven las especulaciones sobre las razones por las cuales la USAID le cortó las alas al CNA y juran que es porque andaban en “campaña”... Será...



PINU. En el Pinu, que cumple 40 abriles y nunca creció, ya anda un trío tras la guayabita que dejará el “brother” de Beatriz. Solo la bailarina no se avienta, porque dice que todavía no tiene la edad... de militancia. A ver si el nuevo power sigue haciendo comparsa con el olanchano.



AMLO. Mientras aquí prometían regresar militares a sus cuarteles, AMLO anuncia la creación de una Guardia Nacional, integrada por policías y militares, para devolverle la seguridad perdida a los mexicanos. El hombre hace lo correcto. Para eso lo eligieron. Para que haga lo que tenga que hacer.



DALLAS. La hondureña a la que no le gustan los frijoles sigue dando de qué hablar. Sepa Judas cómo logró pasar, pero en su FB le sale dando carita a Donald Trump, comiendo con toda su prole en un restaurante de comidas rápidas en Dallas, Texas.