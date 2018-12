AVIÓN. Pues, hombre, Hilario, AMLO pondrá en venta hoy el avión presidencial, así es que, los interesados en pujar por la compra, ya están sabidos.



LOCA. La loca del pueblo, aupada por los refundidores y la plataforma aquella, anda con una de especulaciones. Solo porque suspendieron las sesiones en el hemiciclo. Por más que se han desgalillado explicando que el chunche electrónico que cuenta los votos pegó el macanazo y no quieren aprobar leyes levantando la mano.



MISA. Los rumores también se han disparado por la “misa” que tuvo la bancada azuleja con JOH. Lo que no saben es que fue para expresarle su solidaridad por lo de su brother. Pero por allí se han inventado que suspendieron las sesiones para que no le hicieran juicio político. Y de dónde puercas pensarán sacar los 86 votos, si solo los cachos tienen 65 con los de Romeo, dónde estás que no te veo.



PICADOS. Los refundidores andan picados por la abucheada que le dieron al Maduro venezolano en la toma de posesión de AMLO y, en venganza, hicieron un montaje en el que aparece que a quien le gritan es a JOH. Vale que aquí mucha gente vio la transmisión y sabe lo que realmente pasó.



COLÓN. A propósito de videos virales, el fin de semana rompió récord Guinness el video de un diputado liberal por Colón que aparece lujurioso en una discoteca, metiéndole pisto en las chiches y en las pompis a una guapa bailarina. Vea y Torquemada no lo expulse, bajo cargos de lujuria.



PPP. AMLO se ha estrenado con la firma de un acuerdo con el mentado Triángulo Norte para frenar la migración desde estas latitudes. Con tal que no salga como el Plan Puebla Panamá (PPP) firmado por Carlos Salinas de Gortari con los mandatarios de aquí, que nunca cuajó. El papel aguanta con lo que le pongan.



PEÓN. Mañana se reanudan las sesiones en el hemiciclo y la bulla es que esta semana podrían elegir a los nuevos trillizos del elefante blanco llamado Instituto de Acceso a la Información Pública, que solo ha funcionado en tiempos de la pelirroja. Como el olanchano ahora anda volando con “Netanyahu”, tiene como en el banco otro peón en el IAIP.



IHTT. Ni cuenta se da el IHTT que los magnates del transporte le subieron otras dos bolitas a los ataúdes rodantes amarillos. El nuevo aumento solo era para los taxis colectivos y los presuntos “ejecutivos”, pero, como al IHTT se lo pasan por donde quieren... Pobre, pueblo, pobre...



PECHO. Hoy entra en vigencia la séptima rebaja consecutiva a los combustibles, han bajado más de diez yucas en las últimas semanas, pero los transportistas ni por fregar dijeron que iban a posponer el aumento. Ni porque la pobre “people” se partió el pecho apoyándolos cuando armaron aquellos relajos.