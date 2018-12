AMLO. Le llegó la hora a AMLO. Hoy es su gran día luego de varios intentos fallidos y de fraudes colosales que no lo dejaban llegar. A partir de hoy tiene el gran desafío de demostrar que no es lo mismo verla venir que platicar con ella y se estrenará con la papa caliente de los migrantes. A ver si los sigue chineando, como cuando andaba en campaña, o los comienza a deportar. De eso dependerá mucho su relación con Trump.



LEÑAZO. Pues, hombre, Hilario, hoy entra en vigencia otro leñazo al transporte. Una bolita al taxi colectivo y otra a los tales “rapiditos”. El combustible ha bajado más de ocho yucas en las últimas tres semanas y los magnates ni en broma han insinuado siquiera con posponer el trancazo...Pobre, pueblo, pobre...



CNA. En esos chambres juran que Chema Díaz ha decidido tirar la toalla del CNA. La bulla es que nunca pudo domar al dúo y mejor pinta llantas. Los chambrólogos mandan a decir que su silla será ocupada por “Moncho” Velásquez Názar, el delfín de “Arturito” Corrales. ¿No había otro?...¡Bárbaros!...



MAXI. El macizo brasileño manda a decir que la “maxi” no será instrumento de lucha de la clase política catracha. Tal vez oyen algunos y algunas que andan desjuiciados por allí, embarrando por todo y por nada solo a los de un lado, para que los del otro lado, los agarren de punching bag.



PANDORO. A ver si LZ y compañía expulsan a MVB ahora que el pandoro protegido lo ha sacado a bailar en un audio que ha hecho circular una mano peluda. Liberales y cachurecos creen que MVB es un hombre honesto, honrado, serio, cabal, pero, como en el CCEPL ahora son discípulos de las Brujas de Salem.



VAQUEROS. El abogado zelayista del pandoro protegido le echa el muerto a la Corte por la difusión del mentado audio y jura y perjura que él no tiene vela en ese entierro. Nadie fue entonces. El audio se salió solito de los recintos de la diosa Temis. Por qué mejor no se cuentan una de vaqueros.



BROTHER. El exhombre de El Chimbo no pega una. Aunque su “brother” ofreció una fiancita de 26 millones de ranas, el juez lo bateó y le dictó auto de formal procesamiento junto a su alero Will Cerrato, así es que, el ex sigue con el santo puesto de cabeza.



VILLA. Atención capitalinos, esta noche se inaugura la Villa Navideña de la AMDC, siempre en el Juan Pablo II, donde habrá juegos, comida típica de la época, el tradicional San Nicolás, parqueos y seguridad garantizada.



TAZA. Una buena noticia en medio de tanto berenjenal, Honduras se ha impuesto a Londres y ha ganado el récord Guinness con la taza de café más grande del mundo, de 18 mil litros, de la cual bebieron su cafecito 900 catrachos. El acto fue encabezado por JOH allá en sus dominios de Gracias.