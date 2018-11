2009. Renuncia, para qué, pregunta Reinaldo. Ajá, y supongamos que los gringos, complaciendo peticiones, le dan volantín a JOH, quién creen ustedes que quedaría. ¿El “resignado” de El Hatillo? ¿Olguita? ¿La enlace de las mypimes? No saldría “pior” la medicina que la enfermedad, como en el 2009.



JODIDA. La otra jodida para los gringos es que, si se vuelan a JOH por lo de Tony, también se tendrían que tronar al cómico chapín y a “Danielito”, al primero por lo de su hijo y al segundo por lo de su “wife” y nada menos que su vicepresidenta. Uno y otra señalados por corrupción y otras hierbas... ¿Entonces?...



NUNCA. En medio de tanto desmadre, a algunos ilustres hasta ahora les cae el veinte de que aquí la justicia nunca ha funcionado. Ya ni de las carretillas se acuerdan. Hace cuántos años se viene hablando de todos esos carteles de narcos que operaban en Copán, Colón, Atlántida, en fin, y nunca nadie hizo nada.



YUCA. Hasta la mafia neoyorquina le tiembla a ese juez que le tocará a Tony. Le hacen las cruces y hasta sus propios colegas lo tienen como un “juez yuca”. Para terminar de rematar, el “Rojo” testificará en su contra.



AMLO. El olanchano salió pavoneándose por el vetusto Toncontín y la muchachada aeroportuaria asegura que iba brincando en una pata de la felicidad, porque va de invitado especialísimo a la toma de posesión de AMLO, quien, a falta de Fidel, Chávez y Lula, sueña con asumir el liderazgo de la izquierda en la región.



MAMÁ. Más videos virales de hondureñas en la caravana. El primero que pegó con tubo fue el de aquella que renegó, porque los mexicanos solo le daban frijoles con tortilla, “como si nosotros fuéramos cerdos”. Ahora, para terminar de rematar, aparece otra diciendo que la mamá de Donald Trump es hondureña. Lo único que no aclaró es si es olanchana o “jampedrana”.



MAFIAS. El dúo dinámico del CNA jura que de cada cien yuquitas que se invierten en Salud, 49 se los peinan las mafias que operan en el sistema con las ventas pandas de medicinas, equipos, insumos, en fin... Incluye la venta de pastillas de harina y los pedidos de mentolina que nunca llegan a los almacenes.



BERTHA. Hitazo y medio el que se ha anotado el MP con la sentencia de siete de los ocho acusados por el crimen de Bertha Cáceres. Satisfecho “Yul Brynner” porque los jueces admitieron todas las pruebas. Solo uno se salvó de quedar en el mamo.



JUSTICIA. Satisfecha, dentro de lo que cabe, la mamá de Bertha Cáceres, porque los mandan -dijo- a “podrirse” en la cárcel. Ya no puede ver ni tocar ni besar a su hija, agregó, pero, por lo menos, se ha hecho justicia. El Tribunal de Sentencia también le cayó a la empresa. En la lectura del fallo estuvieron los copines.