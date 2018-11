ACLARA. Callejas manda a aclarar desde Atlanta que eso que anda diciendo su primo del alma, el chino Castillo, de que regresa en febrero y que viene a lanzarse de lleno a la política, no es cierto. “Toda mi concentración está en curarme para regresar a mi amada familia y servir al Señor. No tengo la intención de participar en política”, dice el “biónico”.



LISTA. Feliz, Mauricio Oliva, allá en México ahora que el Congreso ha reformado la ley para que los hondureños ya no sigan siendo exhibidos como delincuentes en la “lista negra” de la Central de Riesgos y que, una vez que paguen, los saquen ipso facto y puedan pedir créditos en cualquier lado. “Radio Viejo” y compañía andan felices.



MEUS. Los encapuchados de los meus mandan a decir que esta vez se tomaron el bulevar por las elecciones del año pasado, por el oro que se peinaron los españoles, por el fusilamiento de Francisco Morazán, por la suspensión del partido del Boca y el River Plate, por el aumento a los huevos, en fin... Pobre, pueblo, pobre...



EEH. Plazo fatal para que EEH le devuelva a la “people”, a más tardar el 30 de diciembre, el billete de además que le cobraron. “Robertico”, “Cuqui” y “Nacho” soplaron después que JOH confirmó en unos tuits los cobros abusivos y le mandó a decir a los colombianos que la aprieten, porque va con todo... ¡Vaya, jodido!...



PELO. Pero, como nunca falta un pelo en la sopa, “Robertico” no había ni anunciado lo de los cobros cuando apareció un chusco de la mentada CREE, amenazando con más aumentos a la luz. Estos están viendo la tempestad y no se arrodillan.



TILE. Los caravaneros la siguen viendo tile allá en Tijuana. Además del alcalde, que no los quiere ver ni en pintura, los comerciantes y dueños de restaurantes se quejan de que, por culpa de ellos, hay cero ventas y no han hecho ni para la sal del huevo. Para terminar de rematar, este domingo, el frío bajará a seis grados.



BULTO. En la UNAH por fin se convencieron y mejor tiraron la toalla con el manejo del HEU. El Consejo Universitario ha hecho lo más fácil: Escurrir el bulto. Aunque, para lo que estaban haciendo –o no haciendo- es mejor lo que hicieron. Mucho ayuda el que no estorba.



PELOTA. Ahora que Octavio la apriete y vea cómo puercas revive a “Lázaro”. O le tira la pelota a la comisión aquella en la que también está la rectora. El problema en Salud es que no se sabe quién manda, si Octavio o la dichosa comisión. To be or not to be...



580. Vergonzoso que la UNAH se declare incapaz con tantos administradores que prepara en sus aulas. La bulla es que dejaron correr el tiempo, no hicieron compras, para luego hacer las benditas compras directas. La mejor prueba es que nunca ejecutaron 580 millones.