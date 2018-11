NADA. El señor de la televisión no sabe por qué Xiomara le dijo desagradecido si él no tiene nada que agradecerles, porque no le dieron nada. Todo lo contrario –manda a decir- él le prestó su imagen a Libre y gracias a eso sacaron todos esos votos, con lo que consiguieron una buena deuda política, y no le dieron nada.



CANTA. Un juez federal acaba de pedir el traslado de Tony a la sede del “Honduras canta”, allá en NY, donde los cachiros han quemado a “reimundo” y medio mundo. Pero la bulla es que en las filas coloradas y refundidoras también hay canillera, porque un diputado liberal que participa en el concurso, no tarda en empezar a cantar.



DIEZ. A oídos de aquellos opositores que antes hasta le cantaban al “jefe de jefes”, cuando en la zona atlántica era chorrera de avionetas día y noche, desde Palacio les mandan a decir que hace diez años Honduras casi era un narcoestado y que todo eso ha cambiado gracias a las acciones que ha tomado JOH desde que estuvo en el CN.



LEY. Les recuerdan a los ilustres el rosario de leyes que se han aprobado y las instituciones que se han creado gracias a lo cual se han desarticulado cinco temibles carteles de la droga, lo cual hizo posible que Honduras pasara de la vergonzosa posición número uno como país receptor de drogas en la región a la 12, y reiteran que nadie está por encima de la Ley.



CHARRAL. La bulla en el hemiciclo es que a mediados de diciembre arribarán a estas latitudes las reformas electorales propuestas por los enviados especiales del uruguayo de la OEA. Ajá, pero la otra bulla es que tanto Libre como los “chiquitos”, ya empezaron a echar aquel que dijimos al charral con algunas reformas.



VUELTA. Parece que, a la hora de la hora, al olanchano ya no lo convence la segunda vuelta y también le hace las cruces a la ciudadanización de las mesas, mientras que a los chiquitos ahora les dan corré que te alcanzo los tales distritos electorales.



MÉXICO. Otro “madrugón” ayer de Mauricio Oliva para tomar el vuelo lechero en el vetusto Toncontín rumbo a México. Cualquiera creería que va de invitado de AMLO a su toma de posesión, pero no. El hombre va a una reunión al Senado azteca.



TRIGO. Vuelve la mula al trigo. Sepa Judas qué chusco arruinó la pizarra electrónica del Congreso y las votaciones volverán a ser levantando la manota. Pero, MTF manda a decir que nadie se aflija ni se afloje, que solo será por unos días, mientras reparan el chunche.



GRIS. Seria esa denuncia que ha hecho Andrés Martínez, presidente de la Asociación de Padres de Familia. El hombre ahora le hace de “Sherlock Holmes” y denuncia que desde oficinas de la misma gerencia de Hondutel han estado haciendo “bisnes” con el tráfico gris... Será...