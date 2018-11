LEÑAZO. El próximo sábado 1 de diciembre entra en vigencia otro leñazo a las tarifas del transporte. El combustible ya tiene varias semanas de venir en picada, pero con los magnates de los buses no se oye, padre...



BRAVA. Las esperanzas de la caravana se empiezan a esfumar. Una cosa era cuando iban en excursión a lo largo del territorio azteca y otra, muy distinta, cuando arribaron a Tijuana y se toparon con la cruda realidad. México ya deportó a los primeros 98 que armaron la de Troya en la frontera al intentar cruzar la valla a la brava.



GRAVE. Se darán cuenta en Palacio -o los tendrán engañados- de lo grave de la situación que vive el HEU. No hay ni sábanas para los colchones de las camas y los pobres enfermos están en la pura cuerina, no hay ni batas para los internos y los pobres están con su ropa, las máquinas de lavar no sirven, en fin... Y ya pedir medicamentos e insumos, eso es pedir demasiado.



MEJOR. No sería mejor que la UNAH, si ya no quiere seguir con esa papa caliente o se siente incapaz de manejar el HEU, que mejor lo devuelva a Salud. Así como está de botado ese hospital, cualquier cosa sería mejor, hasta cerrarlo. Además, mucho ayuda el que no estorba.



TRES. La bulla es que ayer se reventaron a tres funcionarios del HEU y la casaca es que eso será el santo remedio para salir del desmadre. Como no, chon... Ese hospital ocupa que le den vuelta de calcetín a todo el sistema operacional, y si no que mejor le pongan una bomba y lo desaparezcan.



PRIMO. Las malas lenguas han regado la bomba de que Callejas “está grave”, que no soportó el trasplante de médula y que no sé qué, que aquí que allá, pero el primo del alma manda a decir que neles pasteles, que el hombre está, como el brujo de La Paz, tranquilo y sereno allá donde su hermana, y que hasta amenaza con volverse a lanzar cuando regrese.



HELADO. Ahora es que el exhombre de El Chimbo no sale de los tribunales y solo es que le pongan una cámara enfrente y se empieza a destapar. “Pepe” Lobo ahora anda con la onda de que un periodista de afuera “me dejó helado con lo que me dijo”. Pero, por más que la muchachada le insistió, no quiso desembuchar nada... Será...



AMDC. Todos los caminos indican que, al final, “papi a la orden” se lanzará en busca de la guayaba, porque David Chávez ya anda trabajando en barrios y colonias por la AMDC. A ver qué tal le va con MP, porque el doc ya días que anda en las barriadas.



LOCURA. Sepa Judas cómo puercas es que aquí no hay pisto y que todo mundo está quebrado y el fin de semana era una locura en esos moles y tiendas. Era tanta la “people” haciendo cola hasta para pagar en las cajas que cualquiera habría creído que estaban regalando los aparatos.