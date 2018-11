PAVO. Canillera perra en el Gabinete de la Vida Mejor ahora que JOH anunció, complaciendo peticiones de la convención, que vienen cambios y que en enero trabajará con un equipo que deberá ir como él, a 120 kilómetros por hora...¡Vaya, jodido! Por eso dicen que a todo pavo le llega su navidad.



POLONIA. Importantísimos anuncios de “papi a la orden” para la capital. Vienen dos nuevas represas, un teleférico y hasta canchas de tenis en barrios y colonias pobres, para que la “people” se divierta sanamente. El alcalde hizo el anuncio antes de encaramarse en el avión rumbo a Polonia.



BODA. El “resignado” lanzó la casa por la ventana con la boda de su hija con el hijo de su alero Erasmo Portillo. El Indómito no llegó por lo de su “brother”, pero sí llegaron Mauricio Oliva, Reinaldo y varios diputados, incluido su concuño, el de los chocoyos. “Papi” tampoco asomó el cacho, aunque se ignora si estaba invitado o no.



UNIDOS. Aunque los ilustres de la oposición se piquen, los azulejos entraron y salieron unidos de la convención y, de chascada, le dieron un gran espaldarazo a JOH. Que sigan dándose en la madre, expulsando la poca gente que les queda, y allí van a tener cachurecos por la sécula secolum aunque sea con el 20 por ciento de los votos.



ONDA. Mauricio Oliva fue de los más aplaudidos y les manda a decir que entre la bancada azuleja y el Ejecutivo “no hay un ápice de división”, así es que, se bailaron aquellos que andaban con esa onda...Lero, lero...candelero...tiene tripas, de ternero...



CUARTA. Reinaldo también les manda a decir que mejor busquen qué hacer y dejen de inventar, por el ciclón azul va por la cuarta gran victoria, más unido que nunca con cualquiera que sea el candidato. Pero no se lanzó. Hasta Cucy reapareció en el estrado de la convención junto a los demás aspirantes.



LADO. La otra cosa es que, para que ya dejen de inventar de que se volverá a lanzar, y que no sé qué, que aquí que allá, JOH dejó claro en su tamagás que neles pasteles, que se hace a un lado, pero se ofrece como jefe de campaña a cualquiera que sea el candidato a la presi o a la alcaldía.



PÍO. Los alcaldes liberales tuvieron “misa” en SPS, pero todavía no dicen ni pío por la sacudida de los 17. O sea que al PL ya solo le quedan nueve diputados. La bulla es que LZ está pidiendo de rodillas que se lo vuelen en una extraordinaria. A ver qué dicen y hacen los alcaldes.



ATIC. Sepa Judas por qué –y que lo averigue Morgan- pero los jueces dejaron bajo custodia especial de la ATIC al pandoro que se entregó. Tendrán miedo que se lo truenen en Támara o en el batallón. Su abogado defensor, Omar Menjivar –exfiscal- se destapó en una radio y embarró a reimundo y medio mundo.