APOYO. La detención de Tony Hernández cayó como bomba y, sin querer queriendo, se vino a pasear en la convención. Lo bueno fue que los convencionales, alcaldes y funcionarios que andan allá por Gracias corrieron a solidarizarse con el Indómito y a expresarle su apoyo.



GRACIAS. El comunicado oficial de Palacio, y luego JOH lo ratificó en un mensaje desde Gracias, dice que “nadie está por encima de la ley” y que el hombre, desde el 24 de octubre de 2016, ya lo había dejado claro cuando se dieron una serie de rumores referentes al exdiputado.



CLARA. “Durante este gobierno nadie que haya sido señalado por la justicia tiene, ha tenido ni va a tener ningún tipo de concesiones o privilegios, ya se trate de correligionarios, de mis propios familiares, funcionarios de gobierno... nuestra postura ha sido clara, es clara y seguirá siendo clara de luchar contra la corrupción y la delincuencia sin distinciones”.



ACTOS. La otra cosa que ha dejado claro JOH en su comparecencia y en el comunicado es que “cada quien es responsable de sus actos y, en ningún caso, esta responsabilidad es transferible a otras personas”. El gobierno reitera su compromiso de brindar todas las facilidades para las investigaciones y apela al respeto del principio universal de presunción de inocencia y al debido proceso.



ARDE. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que el “Honduras canta” está que arde allá en Nueva York, y asegura que un diputado liberal que está por allá está quemando a “reimundo” y medio mundo por lo de El Aguacate y que no tardan en llevarse a otro diputado, solo que de otro partido.



VARA. Feliz LZ y sus inquisidores por el “apoyo” al descabezamiento de los 17. Lo único es que la mayoría de los que le dan cuerda son zelayistas o nasrallistas, y ninguno votará por él. Uno y otro bando son antifloristas y antielvincistas, pero el hombre se traga la vara, y cree que anda volando por lo que hizo.



RNP. Al margen de que los 17 que mandaron a la hoguera no son ningunos angelitos, como la mayoría de los políticos, no se los reventaron por eso, sino porque no pusieron en el RNP al achichincle que quería LZ. De paso se pasaron la resolución de los tres tristes tigres por allá donde dijimos. Y hablan de los “dictadores”.



PARTIDOS. Quién irá a ser el candidato del nuevo partido de los pastores. ¿Evelio? ¿Solórzano? ¿René Peñalba? ¿Misael Argeñal? Si la “people” comiera partidos políticos, ahora hay tantos, por lo menos de hambre no se moriría el pobre, pueblo, pobre...



NADIE. Revive el caso de los pandoros con la entrega del que andaba huyendo. Por cierto que las malas lenguas insisten en que el “pandora II” viene y nadie la detiene... Será posible...