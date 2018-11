TIGRE. Sepa Judas qué habrá pasado, si fue que mataron al tigre y le tuvieron miedo al cuero o qué, pero el patepluma jefe de bancada ayer dio media vuelta y manda a decir que solo estaba bromeando con su propuesta de reformas al artículo 218 constitucional para quitarle poderes de veto nada menos que al Indómito, y que mejor la retira. Saludes, manda a decir.



MANO. Caramba, compa, como dice aquel, al sepulturero no le tembló la mano para mandar a la hoguera a los 17, incluido el muchachito de la Humuya. Pobre Partido Liberal. Hoy sí, más dividido que nunca. La lógica era que, después de la histórica cachimbeada que le dieron a LZ hace un año, su grito de batalla sería la unidad.

2009. Lejos de buscar la unidad por lo del 2009, hoy los liberales más divididos entre los que agarraron ayer a huevazos la sede del Central Ejecutivo y los que están de acuerdo con la “santa inquisición” de Torquemada y el sepulturero. Si había alguna esperanza de unidad, ayer la han sepultado.

CHICHE. La bulla es que el señor de la televisión le ha prometido a LZ que no se lanzará y que lo apoyará a él, no se sabe si como parte de un proyecto de la avenida La Paz, y por eso el exrector se quiere sacudir a todo el “lado oscuro”. Como no, chon... Si así de chiche fuera la política.

DUELE. Lo que más le duele al muchachito de la Humuya es que un advenedizo, que en su vida había sido conocido como liberal, hoy los manda a la hoguera. Los más felices, como lombrices, son Kikito y Martelito, los peluches y grandes asesores de LZ... Congratulations...



DELFÍN. “Evelio sí, otro no”, será la consigna del power de Vida Abundante. “Un nuevo amanecer, con Solórzano en el poder”, será el del delfín de los Carlos, los Omares y las Julietas. “Melo Ya”, será el del padre jesuita de los refundidores. Aunque ya mandó a decir que se une a la bancada de Libre y que está en contra del “Estado Confesional”.



REBAÑO. Ajá, y quién va a domar a quién. Los pastores y los curas jalarán a su rebaño a los políticos y de grandes fieras los convertirán en peluchitos, o los políticos van a terminar de convertir en diablos a pastores y sacerdotes. El que tenga oídos, que oiga... el que tenga ojos, que vea...



GRACIAS. Los azulejos se tomarán por asalto Gracias a partir de hoy. Desde ayer inundaron las carreteras y anoche tenían preconvención en SPS. Reinaldo anda que no cabe por el entusiasmo de los convencionales.

RELOJ. Confirma GR que este domingo, cuando el reloj marque las 6:00 del a mañana, se reinician las acciones de los tales comandos insurreccionales con tomas de carreteras, bulevares, quemas de llantas, en fin... En vez de moderarse ahora que quiere ser candidato, cada día más radical el olanchano.