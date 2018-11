OLIVA. Gran polvareda la que ha levantado Mauricio Oliva con esa propuesta de abrir las puertas, no del cielo, sino de la política, para que los pastores y padrecitos puedan candidatearse a las alcaldías, al Congreso y a la mera guayaba. Los más felices hasta ahora son Solórzano, el padre Melo y el “obispo rojo”...¡Ahhh! y Romeo, por el voto de los chafas.



LORES. Esos del tribunal inquisidor liberal han agarrado en serio lo de Torquemada y ya se creen jueces y hasta magistrados. Aparecen en un salón y en unas mesas tipo tribunales de verdad. Los tiene bien enganchados LZ. De repente y en la próxima audiencia aparecen como los lores, con pelucas blancas.



REBELDÍA. Torquemada ha declarado en rebeldía a los 17, incluido el muchachito de la Humuya y hoy, con toga de jueces y todos los miquis, los podrían mandar a la hoguera. Pobre Partido Liberal. En lo que vino a quedar y con quién.

MÓVIL. Ese Congreso Móvil mejor lo hubieran movilizado este año para otro lado, porque ayer hubo hasta heridos, en ese relajo que le armaron allá en Cholu. La vez pasada le zamparon fuego hasta a un hospital, así es que ya habían antecedentes de los tales “comandos” zelayistas.

POLACO. A ver qué tal le va a “papi a la orden” en su gira por la Europa del Este. Lo ha de estar socando el frío polaco. Por cierto que JOH va en diciembre para aquellas latitudes, a la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático. Seguro lo acompañará el importado, Marlon Escoto.

LIEBRE. A propósito de “papi a la orden”, en círculos cercanos a El Obelisco lo descartan como candidato a la guayaba, no solo porque él mismo no está seguro de si quiere o no quiere, sino por algunos personajes del tercer tipo que lo rodean. Sería, dijo uno, freír la liebre para otros.

NORA. La chola de doña Nora volvió ayer a revivir tiempos pretéritos, cuando no cabía la dirigencia de la estrella solitaria, las “misas” de la cúpula nacionalista del momento, los activistas, las bases, en fin... Reinaldo le entregó un merecido reconocimiento en una ceremonia especial.

ABRAZOS. Allí estuvieron juntos, pero no revueltos, el “Niño Gualaco” y el “resignado” de El Hatillo, aunque, al menos para exportación, solo eran abrazos y risitas... Ummmm... También estuvo Olguita, la otra aspirante a la guayaba. Solo el tal Cucy sepa Judas cómo puercas es que quiere la silla de JOH si no asoma el cacho por ningún lado.

COPECO. Otro clavo para los mismos que le vendieron ambulancias pirujas al Seguro. Carlos Hernández, el power de la ASJ, denunció el miércoles ante el MP, con pelos y señales, que ahora han estado haciendo clavos de oro en Copeco. Ajá, y si ya tenían ese clavel, cómo es posible que han seguido haciendo “bisnes” con el Estado.