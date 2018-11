FOTO. Bonita foto la que circula en esas redes en las que aparecen, en carne y hueso, el Indómito, flanqueado por los presuntos candidatos azulejos a la guayaba, encabezados por Mauricio Oliva, Reinaldo, “papi a la orden” y el “resignado” de El Hatillo. Ajá ¿y Cuky? ¿Y Olguita...?



CANTERA. El “Niño Gualaco” manda a decir que los opositores critican esa foto porque ellos no tienen de dónde escoger, contrario al PN, que tiene toda una cantera. “O es él o es ella”, dice y, si no se ponen de acuerdo, entonces “van a buscar un candidato que no se sabe si es él o ella”, dice... Quién lo mira a Reinaldo.



PODER. No se convencen Pinedita y compañía en el Central Ejecutivo. Qué ganas de destartalar lo que queda del pobre Partido Liberal. Pareciera que el juramento en la convención no fue luchar para que el partido vuelva al poder, sino, terminarlo de descalabrar y ponerle la lápida... Pobres liberales.



ONDA. La “Mujer Araña” anda con la onda en Cybex de que los parientes de algunos de los arrimados por la Ufecic mejor deberían estar calladitos, calladitos, no solo porque así se ven más bonitos, sino, porque los claveles que les han sacado a bailar hasta ahora a sus familiares, son confites comparados con las fábricas de dulces que les han hallado... Será...



RONDA. Ajá ¿y la mentada consulta popular? En el hemiciclo anunciaron, con bombos y fanfarrias, que iban a una ronda de “misas” con espartanos y troyanos para que los ilustres digan “qué preguntar, cómo preguntar, cuándo preguntar, dónde preguntar”, en fin...



CORTE. El exhombre de El Chimbo ahora no sale de la Corte y de los tribunales, pero resulta que, en vez de ayudarle a su “brother” y a su alero Will, ayer más bien les ampliaron el requerimiento... Mejor no me ayudes, compadre...



ATADAS. El rector manda a decir que está con las manos atadas y que no puede tocar ni con el pétalo de una rosa a los vagos encapuchados, no solo porque si lo hace le caen los “derechos humanos” zelayistas, sino, porque las leyes obsoletas no lo dejan actuar. Solo son 38 vándalos, dice, los que tienen anarquizada a la UNAH.



MURO. Al Urtecho del Cohep nadie le saca de la cabeza que esos encapuchados no son estudiantes, sino delincuentes que siguen consignas de algún desquiciado mental, de esos que se quedaron guindados en la Guerra Fría y que todavía no les ha caído el veinte de la caída del muro.



VUELTA. Caramba compa, como dice aquel, hasta la comunidad hispana de San Diego –la ciudad que está al otro lado de Tijuana- se le ha dado vuelta a los caravaneros. Por eso dice el dicho: “Dime quién es tu peor enemigo”... Pero es que dicen que muchos se han portado muy mal a lo largo del camino. Serán infiltrados o sepa Judas.