UNAH. La de nunca acabar con los encapuchados troskistas de la UNAH. Ya habían sido expulsados, pero los buenos de los recintos de la diosa Temis les hicieron el favor de volverlos a meter y el rector no ha hecho nada para ponerlos en orden. En cualquier parte del mundo, menos aquí, ya estarían expulsados y en el mamo.



POLONIA. La bulla es que “papi a la orden” tampoco asomará el cacho a la convención porque pinta llantas para allí nomacito, a Polonia. El “resignado” de El Hatillo tampoco estará por motivos de boda, no suya, sino de su hija. O sea que de los presuntos aspirantes solo estarán “Netanyahu” y el “Niño Gualaco”... ¡Ahhh!, y Olguita.



LÍNEA. La orden del día en la convención es la unidad partidaria alrededor del Indómito, por lo que, tanto Mauricio Oliva como Reinaldo, han tirado línea de que cero lanzamientos, ni siquiera insinuaciones. ¿Y Olguita?...“Netanyahu” ni asomó el cacho a la preconvención de Cholu, para que después no digan.



TIGRES. Bateado Torquemada y sus apóstoles por los tres tristes tigres. La campana ha salvado esta vez al grupo de los 17, como también se salvaron los del grupo de los 13. Pero, de la próxima, quién sabe que se salven, porque la bulla es que LZ no descansará hasta echárselos.



MIEL. Brinco y medio en el Central Ejecutivo por la decisión de los tres tristes tigres y le mandan a decir a los David, a los Erick y a los Saúles que no metan la cuchara en sus babosadas internas. Le llevan hambre al muchachito de la Humuya y compañía. Ni luna de miel lo dejaron tener.



QUEJA. Lo “pior” es que el Torquemada López ya tenía lista la leña verde y la gasolina para la hoguera de mañana en su Santa Inquisición. No tarda LZ en ir a poner la queja a los medios hispanos de Miami. Como aquí se ha peleado con reimundo y medio mundo.



CHOLU. Todo listo para el Congreso móvil allá en Cholu, los dominios de “Netanyahu”. Los “papis” y “mamis” de la Patria empiezan a arribar desde hoy. Lo bueno es que, con la nueva carretera de concreto hidráulico, dos horas y están en el hotel. Allá también los espera el valiente Quintín, con sus cocheros y todos los mikis.



FISCAL. Preocupación en el hemiciclo por ese requerimiento fiscal contra uno de los peluches de Mauricio Oliva y la “rubia peligrosa”. No se explican por qué -si ya le dieron sobreseimiento definitivo al Tommy, que es el secretario de la directiva- quieren refundir a los otros en el mamo por la mentada fe de “ratas”.



MÁS. Desde los dominios de Igor mandan a decir que el mentado diálogo se amplía por dos meses más y, si siguen fregando, seguirán tomando cafecito con pan en las tales mesas hasta la Navidad del otro año. Eso sí: los asesores ya se la dieron y ni saludes les dejaron.