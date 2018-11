CHON. Ajá, y hoy que las gasolinas bajarán más de dos lempiras -más los tres del bajón del pasado lunes- irá a bajar la luz, el transporte, las baleadas, en fin... Como no, chon...No se oye, padre... Los magnates de los buses siempre salen con la cantaleta de las llantas, el aceite, la extorsión, en fin...



SEMPITERNO. El olanchano lamenta los misiles que le deja ir ahora el señor de la televisión, porque dice que hizo todo por él, para él y con él, menos dormir con él. No hallan qué inventar. Ya están como los matrimonios cuando se terminan, que se sacan todos los trapitos al sol, y el sempiterno amor se convierte en odio.



VIVITO. Fiebre de preconvenciones de la estrella solitaria el fin de semana. Para que vean que, contrario a lo que dicen algunos, el partido de gobierno está vivito y coleando, mientras los ilustres de la oposición siguen dándose de trompadas -de partido a partido- y dentro de sus mismos partidos.



GRITO. Le tronó la preconvención azuleja en la Sultana del Sur, en la sede del Colegio de Peritos Mercantiles. “Estamos listos para la cuarta victoria”, fue el grito de batalla bajo la coordinación general de Mauricio Oliva y el trabajo de base de Marco Tulio Flores, gerente departamental de campaña.



UNIDAD. Contrario a lo que dicen algunos opositores, en el nacionalismo se percibe un gran entusiasmo por la convención de este fin de semana, allá en Gracias. La consigna es la unidad partidaria alrededor de la figura de JOH... ¿Estáis oyendo...? Sigan divididos y peleando.



PEPE. Solo el exhombre de El Chimbo manda a decir que no piensa asomar el cacho a la convención y la bulla es que tampoco irá el “chino” Castillo, el primo del alma. No se explica “Pepe” Lobo por qué puercas van tan lejos. Pero, de allí para allá, todo mundo va de chuso, hasta el rebelde “Radio Viejo”.



AÑO. El “resignado” de El Hatillo manda a decir que sigue y seguirá visitando a los cafetaleros y buscando la manera de ayudarles, aunque Asterio y Samuelito se piquen. Hasta de la boda del año se ha olvidado un rato el hombrón para volver al rollo del café.



TIJUANA. Caramba, compa, como dice aquel, a los migrantes les sigue lloviendo allá en Tijuana. El malestar de los tijuanenses es porque han llegado pidiendo gusto. No les gusta la comida y la dejan tirada. También dejan botadas las medicinas y piden celulares. El alcalde de la ciudad los ha calificado de “vagos, mariguaneros e indeseables”.



URGE. La Rocío de Finanzas manda a decir que ya tienen listos 5,500 millones de yucas para los aguinaldos y el salario de los empleados públicos, así es que no se aflijan ni se aflojen, que para todos hay. Qué bueno, porque si algo urge, es la circulación de pisto.