FERIA. A quién se le habrá ocurrido ayer la “ideota” de cerrar tan temprano los alrededores del estadio por un partido amistoso de la H, como que si tratara de una gran final. El infierno vial era insoportable y, de chascada, le fregaron el negocio a los pobres vendedores de la Feria del Agricultor... Sean serios, como decía JTM.



DIÁLOGO. Tanto tiempo y pisto que se ha invertido en el mentado diálogo, se suponía que ayer terminaba y que los acuerdos iban de chuzo para el hemiciclo, pero, a la hora de la hora, se volvieron a dar en la torre por la tal reelección y el plebiscito. “Maribel Ya” dijo que van otra vez a consultas.



ALCALDE. A los caravaneros no les ha ido nada bien allá en Tijuana. De “bienvenida” un grupo de vecinos casi los linchan, porque dicen que solo han llegado a ensuciar sus calles y playas y ahora el alcalde de la ciudad está pidiendo su expulsión de México. Para más los haitianos, dice, se portaron mejor cuando llegaron. “Son agresivos y groseros”, se queja.



SIGLOS. Que estuvo, está y estará -por los siglos de los siglos- en contra de la mentada reelección, manda a decir el chelito Michelitti, que ayer reapareció -en carne y hueso- en un evento empresarial allá en SPS. O sea que todavía no habrá reconciliación con el olanchano, porque el hombre no tarda en volverse a lanzar... ¡Urge Mel!...



UNIDAD. A ¡viva Honduras! también le preguntaron por el relajo que se tienen el “otro Orlando” y el muchachito de la Humuya y dijo que le pide a Dios que ambos elementos se pongan de acuerdo y busquen la unidad del pobre Partido Liberal... ¡Viva Honduras!...



SOLO. Lo bueno de todo este desmadre, manda a decir el muchachito de la Humuya, “es que Luis Orlando solo es un accidente en el Partido Liberal” y que, más temprano que tarde, pasará a la historia... Será...



ISRAEL. A Jorgito Cálix, el vocero de Libre, le han volado maceta en esa redes, porque lo columbraron en varios aeropuertos dándose la gran vida con David Chávez y compañía, rumbo nada menos que a Israel. Vinito, champán, quesitos franceses, aceitunas, jamoncito serrano en los vuelos... Congratulations...



FUGAS. No solo expresidentes hondureños han salido a bailar en el juicio de “El Chapo”. Ahora también aseguran que el hombre tenía tan alineada a la policía mexicana que sus agentes hasta lo escoltaron a un escondite en una de sus fugas. Cualquier parecido con lo que pasaba aquí, en Copán y en Colón, es purísima coincidencia.



LUZ. Si supieran que hasta en los edificios donde opera la EEH se va la luz a cada rato, en ocasiones hasta tres veces al día, y nadie da cuenta del porqué, así es que, ya pedir que le paguen a la “people” o a las empresas los aparatos quemados es soñar despierto.