SOLO. Será cierto que en la convención azuleja de Gracias solo hablarán los presuntos aspirantes a la guayaba: “Netanyahu”, Reinaldo, “papi a la orden” y el “resignado” de El Hatillo. Y qué tal si al exhombre de El Chimbo le da por asomar el cacho por esas latitudes... Ummmm...



HUESTES. Este fin de semana le tronará en los dominios de Mauricio Oliva con la preconvención nacionalista. Las huestes azules se empezarán a tomar Choluteca desde hoy y la vestirán con los colores de la estrella solitaria. El popular “Radio Viejo” anda que no cabe de la emoción.



BUEY. A propósito de la convención azuleja, el impopular Óscar Nájera manda a decir que en este gobierno “hay muchos sapos”, que solo sirven para chismear, que no hacen nada y ni le paran bola a las bases cachurecas, por lo que allá en Gracias pedirán sus cabezas. A JOH le manda a decir que un “buey solo no puede arrastrar la carreta”... Será...



MULA. Vuelve la mula al trigo en lo que queda del pobre gonfalón rojo-blanco-rojo. El “Torquemada” López ha vuelto a salir de las catacumbas y ahora amenaza con mandar a la hoguera al muchachito de la Humuya. Lo tiene citado para el próximo miércoles y ya tiene lista la leña verde y la gasolina.



ODIO. Pero el muchachito de la Humuya manda a decir que orará “por el otro Orlando”, que tiene su corazón lleno de odio, y que tiene meses de estar conspirando contra él. Lástima, lamenta, que LZ ha cruzado la línea en política y ha arrasado hasta con su familia.



BULTO. La bulla es que hay dos ex que andan con una canillera perra -aunque ambos escurren el bulto- ahora que allá en NY ha salido a bailar que “El Chapo” sobornó a un expresidente hondureño. El abogado de Joaquín Guzmán Loera asegura que la olla la destapará un testigo, pero no aclaró si el soborno fue en efectivo o en especies.



MEUS. Le fue bien al olanchano en su visita de ayer a la UNAH, así es que no se puede quejar. Le fue mejor que al señor de la televisión. Pero la bulla es que los meus le prepararon todo y que anduvieron haciéndole lobby por todo el campus. Como solo pasan en “misas” con GR, su líder supremo.



TELENOVELA. A otro que le fue bien esta vez, solo que en los tribunales, fue al paisano del olanchano, el exhombre de El Chimbo. Contrario a la vez pasada que la jueza lo mandó a sacar, esta vez estuvo en la audiencia de su Rosita y hasta aprovechó para darle un besote de final de telenovela... Congratulations...



ITALIA. Ahora que Italia le dará asesoría al MP, los mafiosos deberían empezar a fumar, porque los van a desarticular así como acabaron con la “Cosa Nostra” en aquellas latitudes. Seguro que “Yul Brynner” no tarda en caerle a “El Padrino”, quien ya ha sido pedido por los gringos.