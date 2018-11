CHAPO. En ese juicio de “El Chapo” ya empezaron a salir sapos y culebras. Ya sacaron a bailar el supuesto soborno que, según dicen, le dieron Los Cachiros a un expresidente catracho y, de chascada, acusan a un testigo de haber asesinado al fiscal de oro. Y esto que el juicio apenas comienza.



TURNO. Lo que más comenta la “people” de lo dicho por el exhombre de El Chimbo es eso de las gallinas, que hoy duermen arriba, pero luego duermen abajo... ¡Ahhh!, y lo de que está esperando que le llegue su turno, pero que los olanchanos no le tienen miedo al mamo, porque son hombres completos... Será...



CULEBRÓN. Le preguntaron al Indómito en conferencia de prensa sobre todos esos misiles teledirigidos, aire-tierra y tierra-tierra, que mandó el exhombre de El Chimbo y le contestó. Eso sí: Dejó claro que no quiere que el tema se convierta en un culebrón o en un “show mediático”.



ABRAZO. “Para usted, presidente Lobo, mi solidaridad, consideración y aprecio”, y dijo que le mandaba a su hermano un abrazo cachureco. Pero también dijo que tiene claros sus principios de respeto a la autoridad, a las leyes, a la justicia imparcial y al principio de inocencia.



LEY. El Indómito dijo que la justicia no puede ser un linchamiento, pero también recordó que desde un principio le advirtió a sus familiares y amigos que no lo buscaran para defender lo que no podía ni debía defender, porque “nadie puede estar por encima de la ley”.



AMOS. Qué dirán los del “gobierno provisional” y del adelanto de las elecciones de ese pleito perro que se tienen el olanchano y su “wife” en contra del señor de la televisión... ¡Ahhh! Y ya ayer le echaron a Jari. También le cayeron en vaca en esas redes, donde los refundidores son los amos y señores.



GRACIA. Todos los caminos indican que ese zipizape entre el jefe supremo de los refundidores y SN apenas empieza. Segurito que a Xiomara no le caerá nada en gracia eso que mandó a decir, que ese tuit no lo escribió ella, sino, “quienes están detrás de ella, porque quieren ocultar el co-gobierno” que tienen con los cachurecos... No hallan qué inventar.



CUMBRE. Todo listo para la tal Cumbre Iberoamericana de mañana, allá en Antigua, Guatemala. Lo único es que pareciera que la “people” ya se cansó de tanta retórica y casaca y que ya ni le para bola a esas misas de los presidentes. A veces pareciera que solo le cambian la fecha y el lugar a la mentada declaración conjunta. Pura paja.



MUNDO. Por lo menos JOH manda a decir que volverá a hacer la fuerza en un foro internacional, para que el mundo se acuerde de los pobres cafetaleros, porque están reventados. A ver si oye, porque allá en la ONU, por más que se desgalilló, al portugués y compañía les valió chancleta.