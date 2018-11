FMI. Hasta demasiada paciencia tienen esos del FMI, que vienen aquí a cada rato a ver cómo puercas arreglan ese desmadre de la ENEE y, cada vez que regresan, más bien está “pior”. El déficit y la deuda, lejos de bajarlos, más bien los han disparado y, si son las tales pérdidas, neles pasteles tampoco... Pobre, pueblo, pobre...



FOTOS. Caramba, compa, como dice aquel, ese pleito entre refundidores y nasrallistas está que arde. Se acabó el amor. Se terminó la pasión. Hasta rompieron las fotos del casorio y de la luna de miel y quemaron los pedazos para que no quedara huella del tórrido romance. Y las cenizas las lanzaron al viento.



MORAL. Ahora Xiomara le tira a matar a SN en un tuit. “Si hubiera conocido tu doble moral jamás habría cedido mi candidatura”, le dice. “Tú no eres honesto, eres un desagradecido”, lo remata. La roncha es porque, según XC, SN dijo que es más importante la opinión de USA que la del pueblo. Y no es cierto, pues.



ACTAS. Ahora Tony García, uno de los peluches de SN, acaba de revelar que Libre sabía desde diciembre que no tenía tres mil actas. Tony recordó que SN habló con “Mel” y con la Rixi y “quedó clarísimo que faltaban las tres mil actas de Libre” y por eso, dice, no pudieron demostrar el tal fraude.



AMOR. Ajá, y si desde diciembre se dieron cuenta que no tenían esas tres mil actas, cualquiera les preguntaría: “Y por qué no habló, pues, amor”. Tony insiste en que las tres mil actas se “esfumaron”. Al suave le están devolviendo el turuncazo a Libre ahora que Xiomara atacó a Salvador.



FUEGO. Ajá, y si los ilustres de la exalianza –zelayistas y nasrallistas- bien sabían que no tenían las actas para probar el mentado fraude, por qué, entonces, se pasearon en la Navidad de la pobre “people” con todos esos tranques en carreteras y bulevares y que hasta le zamparon fuego a centros comerciales y gasolineras.



2,100. La Rocío de Finanzas les manda a decir a los “papis” y “mamis” de la patria que sería un retroceso darles 2,100 millones de ranas para el mentado fondo departamental, y les recuerda que esa cosa quedó congelada desde principios de este año, y que una cosa es una cosa y otra es otra cosa... ¡Vaya, jodido!...



PEPE. El exhombre de El Chimbo arribó a los recintos de la diosa Temis con el machete desenvainado, y manda a decir que no le tiene miedo al mamo, porque en Olancho hay dicho que dice que la “cárcel es para los hombres”. Anda juco “Pepe” por lo de su brother y lo de su alero Will.



MANÁ. Los migrantes no se pueden quejar a su paso por Guadalajara. Mejor bienvenida no pudieron recibir. Los llegó a saludar y a cantarles nada menos que “Fher”, la voz de Maná y, guitarra en mano, los deleitó con la rola “Rayando el sol”.