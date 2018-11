PANADEROS. Lechuceada y media la que dieron ayer “Netanyahu” y sus peluches para viajar a la capital federal. A las 6:00 de la mañana ya estaban encaramados en el avión y antes de las 7:00 ya estaban en San Salvador. Tienen espíritu de panaderos para irse en ese vuelo. Eso sí: Antes del mediodía ya estaban en Washington DC.



NADIE. Para qué puercas una constituyente, si la “people” ni sabe qué es eso, manda a decir el señor de la televisión. SN estuvo ayer con los estudiantes universitarios –que por cierto esta vez no le fue muy bien, como el año pasado– y les preguntó si sabían qué es una constituyente, “y nadie sabía, peor para que el pueblo lo sepa”, dice.



LIBRE. En esas redes le han dado duro a la aparición de un presunto movimiento interno para refundar, no la Patria, sino, a Libre. Sacan a Nelson Ávila, a la “Coyotía” y a Melo. Hasta ahora solo el “padrecito” ha salido a decir que él no tiene vela en el entierro.



COSA. Los Anduray, los Colindres y los Kilvitos mandan a decir que el number one del Congreso ha hablado de una consulta popular, pero never and never, de la tal constituyente. Aclaran que una cosa es una cosa y otra es otra cosa...¡Ahhh! y que no hay que confundir al cebo con la manteca... To be or not to be.



ROMEO. Como dicen que hoy por ti, mañana por mí, Romeo, dónde estás que no te veo, ha decidido apoyar con su firma la inscripción de la Nueva Ruta de Esdras, pero le manda a decir que si los tres tristes tigres lo batean, las puertas de su Alianza están abiertas para cuando se quiera sumar.



PATAS. Candil de la calle, oscuridad de la casa, dice el viejo refrán. LZ ahora solo habla en medios internacionales. Ayer volvió a estar en CNN. Como el presidente de los liberales no topa a los medios de los indios patas rajadas de aquí, ahora solo habla con la prensa gringa... Congratulations...



FORCE. Por cierto que LZ ha salido gran viajero. A cada rato agarra para USA. El hombre solo vino al entierro de su padre, don Roberto Zelaya, y ya ayer volvió a pintar llantas. Qué tal si llegara a ocupar la guayaba y tuviera a su disposición el “air force one” catracho.



JUSTO. Una buena noticia en medio de tanto desmadre, el Indómito ha anunciado ayer un plan agresivo para la reducción de los intereses bancarios para préstamos, y una medida para la consolidación de deudas. “Es justo –manda a decir– que los trabajadores tengan un respiro financiero”.



JUANGA. Gran excursión a México ahora que su exmanager jura y perjura que Juan Gabriel está vivito y coleando y que reaparecerá en carne y hueso –en vivo y a todo color- el próximo 15 de diciembre. Hasta unos colegas periodistas están pidiendo cupo en el vuelo chárter que va para allá. ¡Bon Voyage!