OLIVA. Hasta la otra semana se iniciarán las consultas del number one del Congreso con todos los sectores, incluidos los de la otra sociedad civil, para que la “people” diga “qué preguntar, cómo preguntar y cuándo preguntar”. Esto porque Mauricio Oliva pinta llantas hoy para la capital federal y regresa hasta el jueves.



CUÁL. Pero la gran pregunta es cuál será la pregunta en la mentada consulta. Más que el qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, la “people” quiere saber si la pregunta será por la tal constituyente o por la cosa aquella. Y, si la pregunta es por la ree, si la pregunta será directa o si preguntarán si debe ser alterna o como en USA, solo por una vez.



OEA. “Netanyahu” y sus peluches madrugarán hoy para Washington donde se reunirán con el uruguayo de la OEA para hablar sobre las reformas electorales. La bulla es que también conocerán el informe preliminar de la “maxi”.



NUNCA. Reinaldo sigue con sus giras por todos los confines de la Patria y ya le falta poquito para completar los 18 departamentos. La novedad es que en varios lugares los mismos azulejos le han pedido que interceda para que se vuelen a ciertos ministros que nunca cuajaron.



LEY. El de los chocoyos jura y perjura que no es cierto que la semana pasada aprobaron el mentado Fondo Departamental, que lo que aprobaron fue una ley para regular los subsidios y el mismo fondo, pero que no se ha aprobado ni un cinco con ese fin para el próximo año.



PISTO. El de los chocoyos asegura que le dieron viento a esa ley en cumplimiento del artículo 205, numeral 37, que obliga al Congreso a crear esa legislación desde 1982, y nunca se había aprobado. Toño Rivera dice que si el hemiciclo decide aprobar pisto para ese fondo, antes lo tendría que consensuar con la Maccih, el TSC, la Amhon, en fin...



VOTO. Allá en La Florida ya le chepearon al “resignado” de El Hatillo y van al conteo voto por voto para saber quién puercas es el nuevo gobernador y el senador. Para que vean ustedes que en todas partes se cuecen habas... ¡Ahhh! Y Trump asegura que le hicieron fraude con la Cámara Baja y está pidiendo recuento de actas y a Marisa Matías.



PESO. En Talanga sigue el maíz a peso. El alcalde Roosevelt Avilez, otra vez en el ojo del huracán. Lo único que pide el pueblo talangueño, incluida la vicealcaldesa y unos regidores cachurecos, es que lo investiguen. Punto.



PARQUE. Mandan a decir que la toma de la alcaldía de Talanga seguirá hasta el viernes de esta semana, pero “Mamayoya” ya le dijo a Roosevelt que despache desde el parque. Nada cuesta investigarlo por la salud del mismo PN. A otros alcaldes bien que les han caído. O todos en la cama o todos en el suelo. Si sale limpio, ni cosa mejor.