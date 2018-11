TUSTE. El señor de la televisión al suave se ha desmarcado de la mentada plataforma que le quiere dar en el tuste a JOH y nombrar un “gobierno provisional” integrado por todos ellos, incluidos unos que estuvieron bien enchambados con Maduro y con Pepe –de directores y embajadores- y hoy, solo porque no los han vuelto a enchambar, son grandes “opositores”... ¿Verdad, EDA?...



PANDA. Hasta el olanchano se ha desmarcado de los susodichos, así es que, la criatura ha nacido panda. Ajá, y supongamos que se revientan a JOH, tendría que quedar el “resignado” de El Hatillo o una de las doñitas. O el cholutecano. Si no, ese sí sería un “golpe de Estado”, como les encanta decir.



HULE. Otros de la plataforma solo andan viendo qué pescan porque resulta que en su partido ya están hule. No se los han reventado en una convención extraordinaria para no hacerlos mártires, pero ya están listos y servidos. Los alcaldes, que son los verdaderos líderes, no los topan. Y ni siquiera los diputados.



PODER. Por cierto que allí pasan criticando a los alcaldes colorados solo porque no son enemigos de los cachurecos. Ajá, y si se pelean con el poder, de dónde puercas van a conseguir obras para sus comunidades. A la “people” le gusta que le lleven obras, no paja. Para el caso, si el valiente Quintín pasara peleando con “Netanyahu”, la pobre Cholu sería la pagana.



AMABLE. Otro ejemplo es el amable de Colinas, Santa Bárbara. El hombre es más zelayista que doña Xiomara, pero no es papo, y en el gobierno de “Pepe” Lobo consiguió muchos proyectos para su pueblo y por eso lo reeligen y los reeligen.



USA. Una parte de la caravana reanudó ayer la marcha hacia USA y otra decidió descansar otro día y saldrá hasta hoy. La alcaldía del DF les consiguió metros exclusivos para que los llevaran hasta las afueras de la ciudad. A nombre de ellos habló un conocido miembro de Libre, que no es Bartolo, pero que también es periodista.



CABEZAS. Reinaldo ha admitido paladinamente que en las giras del CCPN por tierra adentro les han pedido las cabezas de algunos ministros y no descarta que en la convención se presenten mociones para que el Indómito proceda.



2009. Lo de la constituyente todavía no convence a los que no pudieron convencer en 2009. Todavía le hacen las cruces porque le pueden dar vuelta de calcetín hasta al sistema de gobierno. Solo al olanchano todavía se le quema la miel como en los dorados tiempos del PC.



TALANGA. “Mamayoya” ha reaparecido, en carne y hueso, viendo cómo arregla ese desmadre de Talanga. El hombre ahora está enchambado en Gobernación. Tantas denuncias que hay contra el alcalde, que tiene en contra hasta a la vicealcaldesa y a unos regidores cachurecos... A ver si oye.