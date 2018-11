CONSULTA. Para que ya dejen de inventar sobre la mentada consulta popular, Mauricio Oliva manda a decir que en las próximas semanas recibirá en sus aposentos a representantes de todos los sectores de la sociedad, para escuchar sus opiniones sobre “qué preguntar, cómo preguntar, y cuándo preguntar”. Ya ven.



POMPIS. Algunos quieren comer pescado sin mojarse las pompis. Por lo visto han estado viendo muchas series de Netflix y ahora quieren patada y mordida: gobierno provisional y adelanto de elecciones. ¿Solo eso quieren los muchachitos? Ajá, y quién de todos los ilustres será la cabeza del “gobierno provisional”... Bien dicen que soñar no cuesta nada.



CHINOS. No hay como esos chinos, jodido. Acaban de amarrar con El Salvador y ya le aprobaron una ayuda de 150 millones de verdecitos... ¡Ahhh!, y de chascada le mandarán tres mil toneladas de arroz, regaladitas, de las cuales, ya enviaron las primeras mil.



PATIO. Igualito a los gringos, que tienen a estos paisitos como su patio trasero, y solo son casaca con la mentada Alianza para la Prosperidad. A puras cachas mandan una limosna y, de remate, Donald Trump los trata hasta de ladrones. Con aliados como estos, mejor estar solitarios, papa... Ajá ¿Y Palmerola?...



CANDIDATO. La bulla es que la UD se convierte en el primer partido en tener candidato presidencial. Se trata del doctor Mario Noé Villafranca, el sobrino de Hugo Noé, quien ha sido escogido por la dirigencia udeísta por toda su trayectoria como médico y como político... Congratulations...



PANI. Saludes les dejó la directora del Pani y manda a decir que zafuca piluca de la Vida Mejor. Sepa Judas qué habrá pasado, pero, por los vientos que soplan, habrá desbandada. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que a muchos les aceptarán la renuncia de Año Nuevo. Por eso dicen que a todo pavo le llega su Navidad.



VARIOS. A propósito, la bulla es que allá en Gracias, en los dominios de JOH, un nutrido grupo de convencionales aprovechará la convención para pedir cabezas de ministros en bandeja de plata. La “Mujer Araña”, que ahora anda de novia con una alta poporoila de Palacio, asegura que se van varios... Será...



EEH. Los azulejos llegaron hasta las oficinas de la EEH a exigir que ya la paren con esos cobros abusivos, que ya dejen de promediar, porque la pobre “people” ya no aguanta. Pero los colombianos se defienden como gato panza arriba y mandan a decir que solo cumplen con su trabajo de cobrar.



FONDO. Aprobado de nuevo el tal fondo departamental gracias al apoyo unánime de las bancadas de Libre, de los nacionalistas y liberales. La bulla es que en el otro lado nunca elaboraron el reglamento. Solo dos diputados (as) votaron en contra.