HULE. Quién dice que los resultados electorales en USA no impactan en estos paisitos. Y los cerca de cinco mil millones de verdecitos en remesas que recibe Honduras, serán de hule. Ahora que Trump perdió la Cámara de Representantes y, si quiere ir por la reelección, tendrá que cambiar su retórica racista, homofóbica y hasta grosera en contra de los migrantes.



COSA. Desde el búnker del hemiciclo mandan a decir que no revuelvan el cebo con la manteca, el aceite con el agua o al Motagua con el Olimpia, que una cosa es la mentada consulta popular y otra, muy distinta, la tal constituyente. Que una cosa es una cosa y otra es otra cosa... Jueeeee...



MIEL. El olanchano no se puede quejar. Al hombre siempre se le ha quemado la miel por la mentada consulta, llámese cuarta, quinta o sexta urna. Ahora solo tiene que pedir gusto y le mandan a decir que cómo quiere el traje. Lo quiere con pliegues, tipo smoking, con solapa, de doble ruedo, en fin...



HUEVOS. La gran pregunta es cuál será la pregunta en la mentada consulta. La pregunta, dicen unos, debe ser si la “people” está o no de acuerdo con el aumento a los huevos. No, brinca otro, mejor que preguntan por el aumento a la leche.



EEH. Entonces brinca el “resignado” de El Hatillo y dice que la pregunta debe ser si la “people” está o no de acuerdo con que siga EEH, “y yo de entrada digo que no”, dice. También hay que preguntar por el fideicomiso que le bajan a los productores de café, o si le bajan a las medicinas... Andará en campaña el hombre. Cada loco con su tema.



SOBERANO. Otros creen que le deben preguntar al “soberano”, como le encantaba decir a la Rodas en los dorados tiempos del PC, si está de acuerdo con que Chelato Uclés vuelva a la H, o el “Primi” Maradiaga. O si vuelven a pasar el feriado morazánico para la última semana de octubre, en fin... Pobre, pueblo, pobre...



FRITA. Pero el señor de la televisión y su alero LZ creen que en la llevada y traída consulta solo debería haber una preguntita y que esta debe ser sobre le mentada reelección. ¿Cómo la quieren? Pidan gusto. Frita, asada, al vapor, cocida, horneada... Ja... je... ji... jo... ju...



BORRÓN. El “resignado” insiste en hacerle las cruces a una constituyente y LZ, el “amigo” de los periodistas, cree que una constituyente es “borrón y cuenta nueva” y que por eso es peligrosa... A ver, dijo el cieguito.



PARTO. Gustavo Boquín, vicepresidente de la Chico, y Héctor Briceño, empresario de la construcción, lamentan que sacar un permiso de construcción en la AMDC es más tardado que el parto de una elefanta y les extraña que “papi a la orden”, que es tan dinámico, no pueda poner orden en eso. Son los asesores de “papi”, dicen, que no hacen ni dejan hacer.