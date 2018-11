PISTO. Más tardó Trump en acusar que aquí se peinan el pisto de las ayudas que manda el imperio, que aquí en aclararle que no manejan ni un cinco de ese billete, que todo lo administran las agencias gringas, como la USAID...Anda ofuscado el hombre, porque hoy va a elecciones, y no anda bien en las encuestas.



RETO. Reinaldo ya les lanzó el reto y pide que las credenciales lleven nombre, apellidos y número de identidad. A ver si se oye, padre... El “niño Gualaco” también volvió a la carga con los distritos electorales, pero, parece que tampoco se oye. A ver qué dicen los olanchanos, los salvadores, los Luises y las Doris.



CHIMBO. Caramba, compa, como dice aquel, cualquiera diría que al exhombre de El Chimbo ya solo falta que lo orine un chucho. Primero le metieron preso a su hijo Fabio, luego se le murió otro hijo, después le cayeron a su “wife” y ahora le toca el turno a su hermano mayor y a Will, su gran alero.



GRACIAS. Todo listo para la gran convención cachureca, el 23 y 24 de este mes, allá en los dominios del Indómito, en Gracias. Llevará el nombre de la indiscutible lideresa azuleja, doña Nora de Melgar, que se encuentra enfermita. A ver si le riegan maíz al “resignado” de El Hatillo.



ORDEN. Gran algarabía entre los diputados azulejos por la convención y la mayoría de la bancada que ya se le cuadró a “Netanyahu” quería aprovechar para lanzarlo, pero la bulla es que el hombre les mandó a decir que eso nunca, chele, que la orden del día es trabajar, trabajar y trabajar y que ya habrá tiempo el otro año.



IGOR. Los tres tristes tigres tuvieron “misa” ayer con Igor y otras hierbas y defendieron, como gato panza arriba, todo el proceso electoral. Los ilustres también dijeron que están de acuerdo con las reformas y que ellos las propusieron desde hace añales, solo que los políticos no les pararon bola.



KLUX. Alden y las ardillas mandan a decir desde el DF que trabajan a todo vapor para evitar que en la frontera con USA corra la sangre una vez que arriben los migrantes. Como el magnate ha enviado tropas armadas y ahora hasta unos civilones gringos, polvos de los lodos del ku klux klan, van rumbo a la frontera.



INFOP. Tremendo alboroto el que armaron ayer los estudiantes del Infop ahora que los Juan Carlos y los Urtechos le quieren caer a la pobre institución. Hubo quema de llantas y encendidos discursos bajo la consigna de “no a la privatización”.



CARGOS. Para que vean ustedes que en todos lados se cuecen habas, incluido el imperio, allá en la Florida le acaban de retirar todos los cargos a un hondureño que estaba condenado a muerte y tenía 14 años de estar en el mamo, diez de ellos en el corredor de la muerte. La misma fiscalía pidió su libertad.